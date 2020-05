Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2020 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) ¡¡PERRITA PERDIDA!! Se llama Minchi, es una caniche color negro y marrón. Se escapó el día 26/05 a las 14.30 hs, desde calle Necochea y Salmini hacia el lado de Av. 6 de Julio (ex av. Cnel. Larrabure). Un testigo cerca del barrio La Argentina dice haber visto que una persona en una moto de reparto se llevaba a una perra con las mismas características. Por favor si la viste o sabes algo comunícate al 3489 592676 o 3489 518826 ¡HAY RECOMENSA! ----- FRASE DEL DIA La fuerza es el derecho de las bestias. Cicerón (106 AC-43 AC) Escritor, orador y político romano. ----- ¡¡FELIZ ANIVERSARIO CAMPANA AMANECER LITERARIO!! NO SE APAGA Hay silencio en la vieja casona, el desgano callejero adormece sobre sus ventanales. Un lazo insensato y oscuro detuvo los pasos hasta que una estrella naciente rompa los candados. . En su interior la llama no se apaga. Claros de luna en tertulia las ausencias y su impronta. Un aroma a libros es hiedra apretándose en las paredes. Las letras diseminadas en estos 25 años se engarzan como cuentas son brazos abiertos en espera. . Festejaremos en lejanía… hasta el feliz momento de hundirnos en esos abrazos. Mirta Molineris Integrante de Campana Amanecer Literario Pág. siguiente (2/3)