Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



SABADO 30 DE MAYO DE 2020 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) VERDADEROS HÉROES Que es ser héroe…

como puedo explicarlo

sin recurrir a lo más hondo

de mis sentimientos,

donde solo encuentro

en los libros de historia

que leía en la primaria

aquellos que forjaron la patria Hoy el destino me puso

frente a otra clase de héroes,

ellos no figuran en los libros

pero están presentes

como ángeles guardianes

que del cielo han venido

a plasmar una misión,

curar y aliviar, el dolor de los demás. Son los médicos

enfermeros y ambulancieros

que ponen en juego sus vidas

por cuidar las nuestras,

en este difícil momento

con valor y abnegación

cumpliendo ese juramento

de amor y vocación. Raúl Berra - Integrante de C.A.L. ---- FRASE DEL DIA El vínculo más básico que tenemos en común es que todos vivimos en este pequeño planeta. Todos respiramos el mismo aire, todos valoramos el futuro de nuestros hijos y todos somos mortales. John Fitzgerald Kennedy ----- FM FUTURO 93.1 SEGUIMOS EDUCANDO!! FM Futuro 93.1 Mhz de Campana y sus Anunciantes se suman al Programa Nacional que acompaña a los niños con contenidos educativos durante la cuarentena. De Lunes a viernes 5 horas de la escuela a la radio. De 12 a 13 Jardin de Infantes. De 13 a 14 Primer Grado De 14 a 15 Segundo y Tercer Grado. De 15 a 16 Cuarto y Quinto Grado. De 16 a 17 Sexto y Septimo Grado. Tambien podes seguirnos en la Web: www.fmfuturo.com.ar // www.radio.lad.fm/futuro // www.streaminglocucuinar.com/portal/?p=8682 y con la App androide FM Futuro 93.1 Mhz. Agradecemos la difusion de La Autentica Defensa. ----- ASOCIACIÓN MUTUAL SIDECOM Sr. Asociado: Se comunica que a partir del día 28/05/2020 no habrá atención al público en forma presencial en nuestra sede. Únicamente se atenderá vía telefónica, Whatsapp o e-mail de lunes a viernes en el horario de 9.30 a 16.00. Teléfonos: 03489 423323 / 430950 / 423264 Wathsapp: 03489 15 231864 E-mails: mutualsidecom@fibertel.com.ar o turismo@mutualsidecom.com.ar Facebook: Sidecom Turismo Instagram: Sidecom_Mutual Comisión Directiva Pág. siguiente (2/3)