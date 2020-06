Cumpleaños

DOMINGO 31 DE MAYO DE 2020

GUARDIA VETERINARIA DOMINGOS Y FERIADOS 03489-15-515860 Circulo Veterinario Campana ----- FRASE DEL DIA El sentido común no es nada común. Voltaire (1694-1778) Filósofo y escritor francés. ----- No quiero ver el sol A 70 días de la cuarentena Apiadarme de mí. Registrar mi vejez en el espejo // y en cada tambaleo de mi cuerpo. No ser en esta cara de la luna // Y en todas las que seguirán // si es que sobrevivo en esta cueva de ratas // donde Drácula huye a Transilvania // y desprecia mi cuello falto de morbidez // y de sabor. En las tinieblas escucho entresonido // a los que representan las marionetas que somos // con sofisticados mecanismos de pensamiento. Dejarán a un lado a los frankeisten // porque de ellos no será el reino de los cielos. Los pobres están en los ghetos, apretados como cuchillos // con las fauces cansadas de lamer. // Sin encontrar la miel. Con la mano puesta en un ejemplar de Borges, // Juro con "Los inmortales" que despreciaré // el régimen asfixiante de los dictadores de turno Imitando a la Verna de Atwood que en el Ártico // dejó la osamenta de su enemigo. SUSANA BOÉCHAT - 30/05/20 ----- ASOCIACIÓN MUTUAL SIDECOM Sr. Asociado: Se comunica que a partir del día 28/05/2020 no habrá atención al público en forma presencial en nuestra sede. Únicamente se atenderá vía telefónica, Whatsapp o e-mail de lunes a viernes en el horario de 9.30 a 16.00. Teléfonos: 03489 423323 / 430950 / 423264 Wathsapp: 03489 15 231864 E-mails: mutualsidecom@fibertel.com.ar o turismo@mutualsidecom.com.ar Facebook: Sidecom Turismo Instagram: Sidecom_Mutual Comisión Directiva ----- FM FUTURO 93.1 SEGUIMOS EDUCANDO!! FM Futuro 93.1 Mhz de Campana y sus Anunciantes se suman al Programa Nacional que acompaña a los niños con contenidos educativos durante la cuarentena. De Lunes a viernes 5 horas de la escuela a la radio. De 12 a 13 Jardin de Infantes. De 13 a 14 Primer Grado De 14 a 15 Segundo y Tercer Grado. De 15 a 16 Cuarto y Quinto Grado. De 16 a 17 Sexto y Septimo Grado. Tambien podes seguirnos en la Web: www.fmfuturo.com.ar // www.radio.lad.fm/futuro // www.streaminglocucuinar.com/portal/?p=8682 y con la App androide FM Futuro 93.1 Mhz. Agradecemos la difusion de La Autentica Defensa.