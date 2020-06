MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2020

Cumpleaños

3 de junio - Día del inmigrante italiano Recuerdos ¡3 de junio! Viene a mi memoria el recuerdo inolvidable de mi nono Pedro Giobellini, quien llegó a Argentina a los 14 años de edad. Su maestro en Piamonte era el ahora San Juan Bosco quien al ver sus problemas personales (madre fallecida, padre vuelto a casar, madrastra sin amor por los hijos de su esposo) los envió a él y su hermano lejos de su patria. El hermano fue a Estados Unidos y mi nono vino a Argentina, "su patria" como él la llamaba. Llegó sin conocer el idioma, pero puso su ingenio y comenzó a escribir cartas familiares a los paisanos que no sabían hacerlo. Campana fue su destino, se casó con Marina Tonelli y fueron padres de 9 hijos, mi madre una de ellos. Gran deportista, socio fundador del Campana Boat Club, cuyo carnet Nº 2 entregamos al club en su 100 aniversario.El remo fue su pasión y lo practicó hasta pocos meses antes de su fallecimiento. Vaya este recuerdo a los miles de italianos que llegaron a este bendito país, donde encontraron refugio y porvenir. Pipí De Dominicis ----- FRASE DEL DIA La tolerancia es la virtud del débil. Marqués de Sade (1740-1814) Escritor francés. ----- Estimado Socio, informamos que ya disponemos del Sistema de Transferencia Bancaria para que se pueda abonar la cuota social. Aquel que esté interesado en realizar el pago de la misma por favor póngase en contacto con nosotros a través de: Facebook (Moreno Campana), Instagram (Jubiladosmorenocampana), Whatsapp (3489-497324) El horario de consulta es de lunes a viernes de 9 a 15 horas. Nuestra institución vive gracias y por sus socios. Ya atravesamos muchos inconvenientes y siempre contamos con su valioso aporte. Muchas gracias!