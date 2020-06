VIERNES 05 DE JUNIO DE 2020

Cumpleaños

AGRADECIMIENTO Queremos agradecer públicamentede a la Guardia toda del HOSPITAL San José del dia 27/28 de mayo en especial al Dr. PEDRO ROMANO por la atención recibida para nuestra madre, quien en vida fue ALICIA GODOY de BRESCASIN. Cristina y Rosana Brescasin

FRASE DEL DIA "Optimista es aquel que cree que todo está bien menos el pesimista; y, pesimista, aquel que cree que todo está mal, excepto él mismo". Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) Escritor británico.

NECESITO BOLSAS DE COLOCTOMIA Si alguien las puede donar mi nombre es Sonia mi cel es 1165152943.

Estimado Socio, informamos que ya disponemos del Sistema de Transferencia Bancaria para que se pueda abonar la cuota social. Aquel que esté interesado en realizar el pago de la misma por favor póngase en contacto con nosotros a través de: Facebook (Moreno Campana), Instagram (Jubiladosmorenocampana), Whatsapp (3489-497324) El horario de consulta es de lunes a viernes de 9 a 15 horas. Nuestra institución vive gracias y por sus socios. Ya atravesamos muchos inconvenientes y siempre contamos con su valioso aporte. Muchas gracias!

EXTRAVIO Se ha extraviado documentación a nombre de ALEXANDER COLINA. Se agradecera informacion al tel. 11-62183591.