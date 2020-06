DOMINGO 07 DE JUNIO DE 2020

Cumpleaños

GUARDIA VETERINARIA DOMINGOS Y FERIADOS 03489-15-515860 Circulo Veterinario Campana ------ SE RECOMPENSARÁ DEVOLUCIÓN Barrio La Esperanza Comunicarse al Teléfono 03487-15-495906 ----- FRASE DEL DIA ¡La terrible tiranía de la mayoría! Todos tenemos nuestras arpas para tocar. Y, ahora, le corresponderá a usted saber con qué oído quiere escuchar. Ray Bradbury (1920-2012) Escritor estadounidense. ----- NECESITO BOLSAS DE COLOCTOMIA Si alguien las puede donar mi nombre es Sonia mi cel es 1165152943. v.10.6. EXTRAVIO Se ha extraviado documentación a nombre de ALEXANDER COLINA. Se agradecera informacion al tel. 11-62183591. v.7.6. ----- VEO EL SOL A 77 días de la Pandemia Dedicado a Susana, desde algún gheto de "Tu" cueva de ratas, por alguien que aún vive en los corazones de muchos argentinos, sin haberle importado entrar a "Tu" reino de los cielos, ese ciudadano se llamaba HECTOR ROBERTO CHAVERO . Un día yo pregunté abuelo que sabe de Dios mi abuelo se puso triste mas nada me contestó mi abuelo murió en los montes sin cura ni consegión y lo velaron los indios fruta de caña y tambor . De pronto yo pregunté Tata que sabe de Dios mi Tata me miró fijo mas nada me contestó mi Tata vive en las minas sin cura ni confesión color de sangre minera tiene el oro del patrón. Mi hermano vive en los montes y no conoce la flor sudor, serpiente y malaria es la vida del leñador. . Y que nadie le pregunte si sabe algo de Dios pues no pasó por su casa tan importante señor. . Que Dios v ela por los pobres tal vez que si, tal vez que no pero es seguro que almuerza en la casa el patrón. Hay una cosa en el mundo mas importante que Dios y es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Hugo Del Teso-6-6-2020