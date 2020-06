Cumpleaños

MIERCOLES 10 DE JUNIO DE 2020

NECESITO BOLSAS DE COLOCTOMIA Si alguien las puede donar mi nombre es Sonia mi cel es 1165152943. v.10.6. FRASE DEL DIA La amaba contra toda razón, contra toda promesa, contra toda paz y esperanza y contra la felicidad y el desencanto que pudiera haber en ello. Charles Dickens (1812-1870) Escritor y novelista inglés. EXTRAVIO Se ha extraviado documentación a nombre de ALEXANDER COLINA. Se agradecera informacion al tel. 11-62183591. v.9.6. LUJAN SIEMPRE TE DIJE QUE SOLA NO ESTABAS... MIRA TODO LO QUE LOGRASTE LUJAN.. MÁS DE LO QUE VOS PENSABAS... GUILLE F. MUCHAS FELICIDADES!! LUJAN NUÑEZ POR ESTA NUEVA ETAPA! ----- Estimado Socio, informamos que ya disponemos del Sistema de Transferencia Bancaria para que se pueda abonar la cuota social. Aquel que esté interesado en realizar el pago de la misma por favor póngase en contacto con nosotros a través de: Facebook (Moreno Campana), Instagram (Jubiladosmorenocampana), Whatsapp (3489-497324) El horario de consulta es de lunes a viernes de 9 a 15 horas. Nuestra institución vive gracias y por sus socios. Ya atravesamos muchos inconvenientes y siempre contamos con su valioso aporte. Muchas gracias!