MIERCOLES 17 DE JUNIO DE 2020 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) FM FUTURO 93.1 SEGUIMOS EDUCANDO!! FM Futuro 93.1 Mhz de Campana y sus Anunciantes se suman al Programa Nacional que acompaña a los niños con contenidos educativos durante la cuarentena. De Lunes a viernes 5 horas de la escuela a la radio. De 12 a 13 Jardin de Infantes. De 13 a 14 Primer Grado De 14 a 15 Segundo y Tercer Grado. De 15 a 16 Cuarto y Quinto Grado. De 16 a 17 Sexto y Septimo Grado. Tambien podes seguirnos en la Web: www.fmfuturo.com.ar // www.radio.lad.fm/futuro // www.streaminglocucuinar.com/portal/?p=8682 y con la App androide FM Futuro 93.1 Mhz. Agradecemos la difusion de La Autentica Defensa. FRASE DEL DIA "Todos estamos llenos de debilidades y errores; perdonémonos recíprocamente nuestras tonterías: es ésta la primera ley de la Naturaleza". Voltaire (1694-1778) Filósofo y escritor francés. AGRADECIMIENTO Por este medio queremos agradecer al Movimiento de Jubilados y Pensionados " 23 de Diciembre" por la obra que llevan a cabo a favor de la comunidad de Campana, mediante el Banco de Elementos Ortopédicos que ellos mantiene con mucho esfuerzo de su Comisión Directiva y sus asociados. Por un problema de salud de un familiar que tenemos , ellos nos dieron una gran mano. En especial a Sr. Hector Genta y Sr. Carlos Luraschi, Muchas Gracias. Sofía Donattini, Martin Romano.- Pág. siguiente (2/3)