DOMINGO 21 DE JUNIO DE 2020

GUARDIA VETERINARIA DOMINGOS Y FERIADOS 03489-15-515860 Circulo Veterinario Campana ----- SE GRATIFICARA Devolución de juego de llaves (2). Tratar al 15-541096. v.25.6. ----- FRASE DEL DIA "A un padre se le necesita, quiere y respeta durante la infancia, pero es de adulto cuando en verdad se le entiende y comprende". ----- MI SIMPLE VIEJO Partiste hace muchos años, pero en esta ocasión siento la necesidad de recordarte (quizas sea por mi enfermedad o por este covid (que azota al mundo), lo mas probable que sea la conjunción de ambos. Fuiste un tipo por demás simple, de hablar muy poco (todo lo opuesto a mi), no te gustaba el futbol como a mí (sobre todo mi pasión por River). Eras tan simple que de jubilado ibas a sentarte a la Plaza un rato a la mañana y otro a la tarde, respondias al saludo: "qué tal Don Angel"? Que dialogos tendrias con tus amigos? Lo mas probable es que escucharas, todos vivimos por demás apurados (creo que ni siquiera disfrutamos lo mas simple que para mí (ahora lo entiendo), es saber vivir y ser una persona simple como lo fuiste vos viejo, creo que nunca te dije te quiero, perdón, mil veces perdón. ANGEL MARINI 4747615 ----- FELIZ DIA DEL PADRE JORGE!! Te amamos, tus hijos: Dani, Sonia, Mary y tus nietos: Caro, Hernán, Hans y Eve. ----- FELIZ DIA TATA! Gracias por ser tan bueno. Te amamos Pa! Tus hijos Mary, Paula y Dani, tus nietos Caro Hernan y Nachito ----- PADRE Me invade una sensación,

una profunda emoción

mis sentimientos amarra,

pues no encuentro la palabra

que exprese su dimensión. . A pesar que estás muy lejos,

cerca de mí vas a estar.

Nunca podré olvidar

el ejemplo que me has dado

porque con él he logrado

mis sueños consolidar. . Llevo en mi alma grabado

aquel último latido

que ese corazón vencido

hizo vibrar en mi pecho

y lloré sobre aquel lecho

al ser que más he querido. . Que lo cuide el que lo tiene,

y lo sepa valorar

con amor respetar

esta etapa de su vida,

con afectos, sin heridas

su imagen idolatrar. . Cuando el paso de los años

pinten con nieve su pelo,

no olvide, él le dio el cielo,

no lo tire en un rincón,

no le quite la ilusión

pinten con nieve su pelo,

no olvide, él le dio el cielo,

no lo tire en un rincón,

no le quite la ilusión

de cumplir su último anhelo. Raúl Berra Integrante de Campana Amanecer Literario. ----- A NUEVAS GENERACIONES R ECORDEOS NUESTRO IDIOMA G ANEMOS SUS CORAZONES E N LO ALTO DE LA LOMA N O HABLAR COMO INGLESES T RAICIONANDO NUESTRA LENGUA I NTENTEMOS SIN DOBLECES N O AFLOJAR NI DARLES TREGUA A RRANQUEMOS ES NUESTRO EMBLEMA. HUGO DEL TESO.