DOMINGO 28 DE JUNIO DE 2020

Pág. siguiente (2/3) ----- GUARDIA VETERINARIA DOMINGOS Y FERIADOS 03489-15-515860 Circulo Veterinario Campana ----- "TE EXTRAÑO" Me invitaron mis amigos una noche llegar a Buenos Aires! Me asusta las luces de sus calles la avalancha de su gente que va y viene sin importarles nada. Yo extraño mi rancho, el mate. Cuando salgo al patio de mi jardín escucho el canto de los pájaros en mi pino, es trio que no se compara con nadie el zorzal muy tempano aun cuando que llega la mañana con un sol brillante que no tapa los edificios mas altos. El lucero brilla para mi sola no se compara con nadie. Tengo flores en jardin perfumado que se siente a toda hora. Y un gato hermoso que se pasea en mi tapial elegante. Por eso amigos les digo que nunca llegaré a Buenos Aires, aquí tengo mi Dios mi Virgen aunque digan allá tambien atienden sin cobrar nada. No me esperen buenas amigas aqui tengo el silencio que a ustedes les hace falta, junto a mi rancho, mi mate, los pájaros es todo lo que extraño en el alma. Juani Cossa ----- ENAMORÁNDOME DE VOS Saliendo del Apocalipsis Love te pude encontrar esclavo de mis deseos, y cautivo de un amor profundo que te quiero regalar.

El corazón comenzó a palpitar, inhibido por tanta belleza y resplandor robarte instantes para recordarte en casa es medicina para mi soledad . Me trasladas al ideal, salí por un momento de la realidad imaginándome con vos de la mano, contemplando el aroma y el roce de tu piel.

Amo tu lucidez, leo tu Desnudez.

La angustia me acompaña en tu ausencia, extrañarte por ahora es mi condena. . Verte me hace tan bien me acerca el éxtasis de la felicidad, sucumbo en la debilidad de quererte besar.

Quizás esto que siento muera conmigo, sólo espero una señal, dame una oportunidad yo te quiero enamorar, un lugar en tu corazón voy a reclamar… . Los prejuicios y las heridas no se enfrentan cada día, no puedo hacer otra cosa más que esperar, los malos amores del pasado nos acobardan, no ser correspondidos nos destruye.

Prefiero la sorpresa de un mensaje tuyo, tu confesión, el anhelo es el buen final de la ilusión convertida en realidad. . Peligrosa es la mujer que entra a tu cabeza sin desvestirse.

Yo elijo amarte en silencio porque en el silencio no encuentro rechazo. . Cuando tenga tu amor no habrá más flores en la tumba del pasado.

FM FUTURO 93.1 SEGUIMOS EDUCANDO!! FM Futuro 93.1 Mhz de Campana y sus Anunciantes se suman al Programa Nacional que acompaña a los niños con contenidos educativos durante la cuarentena. De Lunes a viernes 5 horas de la escuela a la radio. De 12 a 13 Jardin de Infantes. De 13 a 14 Primer Grado De 14 a 15 Segundo y Tercer Grado. De 15 a 16 Cuarto y Quinto Grado. De 16 a 17 Sexto y Septimo Grado. Tambien podes seguirnos en la Web: www.fmfuturo.com.ar // www.radio.lad.fm/futuro // www.streaminglocucuinar.com/portal/?p=8682 y con la App androide FM Futuro 93.1 Mhz. Agradecemos la difusion de La Autentica Defensa. ----- FRASE DEL DIA Pero el alma humana sólo vive, de su incesante esfuerzo, por marcarse en todo, como sello imperial. Gabriele d' Annunzio (1863-1938) Escritor italiano. QUE ES NAR-ANON? Nar-Anon es una confraternidad para los familiares y amigos de adictos cuyas vidas han estado o están siendo afectadas por la adicción de alguien. Los Grupos de Familia Nar-Anon son principalmente para usted que conoce o ha conocido una sensación de desesperación en relación con el problema de adicción de alguien muy cercano a usted. Cuando entra en nuestro grupo de familia, ya no está solo, sino entre verdaderos amigos que entienden su problema como pocos podrían. Respetaremos su confianza y anonimato, ya que sabemos que respetará el nuestro. Esperamos poder darle la seguridad de que ninguna situación es demasiado difícil y que ninguna infelicidad es demasiado grande para ser superada. Reuniones: Martes 18 hs en Ateneo Parroquial Varela entre 9 de Julio y Jean Jaures. v.1.7 SE GRATIFICARA Devolución de juego de llaves (2). Tratar al 15-541096. v.30.6.