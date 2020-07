Arturo Remedi

El aglomerado Campana Zarate no es área semirural. Otros distritos con mejores desempeños sanitarios vuelven a Fase 1. La resolución del gobierno nacional de dejar en Fase 3 a Campana no es coherente con los números de la pandemia, comparados con otros distritos del AMBA. Se nota una contradicción evidente entre varios partidos del AMBA que promedian igual o menor número de contagios por cada cien mil habitantes que Campana y que han pasado a Fase 1. Los aglomerados de Campana y Zarate funcionan como un único distrito dado la cercanía geográfica y la gran interrelación social y laboral. Totalizan más de 200.000 (1) habitantes. A esto debe sumarse la población de trabajadores de otras zonas que vienen a trabajar aquí dado la gran concentraron industrial. Campana (y Zarate también) no son áreas semirurales, como indica la resolución del gobierno nacional ya que son polos industriales importantes, tanto lo son que el presidente estuvo en las dos ciudades inaugurando la ampliación de Axion aquí y la puesta en marcha de Toyota en Zarate luego del parate de los primeros meses de cuarentena. Por otro lado el gobierno nacional ha dispuesto que otros tres distritos del AMBA sigan en Fase 3. Ellos son, Exaltación de la Cruz (30.000 hab.), Brandsen (30.000 hab.) y Cañuelas (55.000 hab.) (1) Son tres pequeños poblados, estos si de carácter semi rural, por población y por que las actividades agropecuarias son determinantes en esos partidos del AMBA En otro orden, el argumento del Intendente Abella sobre la buena performance del sistema de salud local dada la cantidad de camas disponibles, debe ser aclarado. En este aspecto, la información oficial es un tanto vidriosa, ya que las únicas camas que deben tenerse en cuenta, como de primera importancia, son solo las de terapia intensiva ¿Cuántas son las ocupadas hoy? No está disponible ese dato por la información oficial disponible. Además nadie debe confundirse. Las camas de terapia intensiva de Campana (cerca de 33 con respirador) no están destinadas con exclusividad para el Covid, atienden también la demanda de otras patologías graves, infartos, ACV´s etc. Por lo tanto la disponibilidad real es menor. El argumento del buen desempeño epidemiológico de Campana, debe ser comparado con otros distritos que tienen un mejor desempeño en promedio y que a pesar de eso vuelven a Fase 1. Por ejemplo, San Fernando y Tigre tienen números similares de contagio cada 100 mil habitantes que Campana, y vuelven a Fase 1. Pilar y José C. Paz tiene un promedio menor a nuestra ciudad y también vuelven a Fase 1. Por otro lado la simple observación de las cuatro avenidas comerciales de Campana (Rocca, Varela, Mitre y Bv. Sarmiento), muestran a simple vista que la Fase 3 es solo en los papeles, ya que sin control municipal, todos los comercios están abiertos, favoreciendo la circulación de gente y del virus. El 13 de junio en Campana había 72 contagios. El 26 de junio, día del anuncio del presidente sobre el cambio de Fase en la mayoría del AMBA, el número es de 133, casi el doble. No se ve razonable argumentar, como lo hace el Intendente Abella, que como el sistema sanitario está respondiendo, se debe seguir así, incluso liberando más actividades. Con ese criterio no se debería limitar la velocidad de los autos a 110 Km. en rutas para evitar accidente, ya que se cuentan con ambulancias y hospitales para atender a los posibles accidentados. (1) Población aproximada al 2020

Opinión:

¿Por qué Campana sigue en Fase 3 de la cuarentena?

Por Arturo Remedi

