El mediocampista campanense debe regresar al Millonario, donde espera tener una nueva oportunidad, aunque aseguró que respetará la decisión que tome Gallardo. La incertidumbre que ha generado la pandemia de coronavirus en el fútbol argentino es doble para el campanense Joaquín Arzura (27 años), quien desde este 1º de julio está nuevamente bajo la órbita de River Plate tras finalizar su préstamo en Huracán y todavía no tiene claro cuál será su futuro, después de haber sido cedido en las últimas tres temporadas (antes estuvo en Osasuna y Almería, en España; y en Nacional de Uruguay). "Tengo que volver a River y por ahora del club no se comunicaron conmigo. Tengo contrato hasta junio de 2021 y mi deseo es jugar en River. Me siento en deuda por no devolverles la confianza que me dieron", sostuvo ayer en diálogo con Radio La Red. El campanense sabe que todo dependerá de la decisión de Marcelo Gallardo y aseguró que va "a respetar" la idea del Muñeco, a quien elogió por la tarea que ha desarrollado en la entidad de Núñez: "La exigencia que tiene Gallardo día a día es lo que hace que genere este rendimiento en River". A su vez, en el diálogo con Radio La Red, Arzura también destacó a Leonardo Ponzio, referente del Millonario en su posición: "Es uno de los mejores de la historia del club. River ha jugado con doble cinco y muchas veces jugamos juntos", señaló, incluyendo su deseo de poder volver a compartir con él la mitad de cancha. En su primera (y hasta ahora única) etapa en el Millonario, el campanense disputó 19 partidos y marcó un gol. Después emigró a préstamo en busca de mayores oportunidades, aunque no logró afirmarse en ninguno de los equipos a los que llegó en calidad de cedido.



EL CAMPANENSE FUE ADQUIRIDO POR RIVER EN 2016. CON LA BANDA DISPUTÓ 19 PARTIDOS Y CONVIRTIÓ UN GOL.



Campanenses de Primera:

Arzura aseguró que se siente "en deuda" con River

