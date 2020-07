La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 04/jul/2020 En el Hospital San José ya trabajan en la donación de plasma para tratamiento de Covid-19







En búsqueda de beneficiar a quienes están atravesando la enfermedad, la Secretaría de Salud del Municipio ya se encuentra realizando los procedimientos pertinentes con pacientes recuperados. Personal de la salud en el Hospital Municipal San José ya está trabajando en la donación de plasma para el tratamiento de Covid-19, en búsqueda de beneficiar a quienes están cursando la enfermedad. Así lo informaron este jueves la secretaria de Salud, Cecilia Acciardi, y la jefa de Hemoterapia del nosocomio local, Mariana Olivera, quienes indicaron que se registró el primer paciente recuperado que se adhirió a esta campaña. Asimismo, varias personas que ya recibieron el alta médico y que atravesaron la enfermedad sin mayores complicaciones, ya se encuentran realizando los respectivos procedimientos para efectuar la donación de plasma. Cualquier vecino recuperado, de entre 18 y 65 años, puede acercarse al hospital para acceder a una entrevista con profesionales de la salud que analizarán que no existan enfermedades que puedan transmitirse vía sanguínea. Además, los interesados en sumarse a esta causa, pueden comunicarse con el servicio de Hemoterapia a través de la línea 407317, en horarios de la mañana para agendar una cita. Es fundamental que los donantes no tengan enfermedades severas, que no hayan recibido transfusiones de sangre, que no hayan estado internado en terapia intensiva para no afectar al receptor del plasma. Este importante procedimiento se realiza en la localidad de General Rodríguez, donde funciona el homocentro que abastece al nosocomio de nuestra ciudad. De esta forma, al paciente se le realiza una extracción de sangre de la cual se desprende la parte líquida, donde están los anticuerpos contra el Covid-19. Luego, se le devuelven los glóbulos y plaquetas, entre otros compuestos. "Estamos llegando a los 100 recuperados y tenemos la posibilidad de que muchos de ellos puedan ser parte de esta campaña aún sin saber científicamente si este procedimiento es efectivo ya que nos encontramos en una etapa de investigación", enfatizó Acciardi. Siguiendo con esta línea, la funcionaria indicó que todavía no existe un tratamiento específico que permita recuperar a los pacientes que contrajeron el virus, pero que es muy importante realizar esta donación ya que podría generar anticuerpos en los infectados. "La donación de plasma es totalmente voluntaria. Por ello, esperamos contar con la voluntad de cada recuperado de Coronavirus que se sume a esta importante campaña ya que puede beneficiar a otros pacientes activos", indicó Olivera. Por último, las médicas sanitarias hicieron principal hincapié en que el aislamiento social, el frecuente lavado de manos y el uso de tapabocas, continúan siendo las mejores formas de prevenir la propagación del virus.





