Así se lo pidió el intendente Sebastián Abella a la titular del Anses, Fernanda Raverta, durante una comunicación telefónica. Por su parte, el bloque de Juntos por el Cambio también impulsará la continuidad del ingreso a través del HCD. Campana no es el único distrito que pide seguir siendo beneficiario. El Municipio de Campana está iniciando gestiones para que los vecinos de la ciudad puedan cobrar la tercera etapa del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) debido a que continúan las restricciones por la pandemia. Este viernes por la mañana, el intendente Sebastián Abella se comunicó de manera telefónica con la titular del Anses, Fernanda Raverta, y formalizó la solicitud. En nuestra ciudad el universo de beneficiarios ronda los 9 mil vecinos. Esta semana y en declaraciones a medios nacionales, Raverta había anunciado que la tercera etapa del IFE solo contemplará a las personas que se encuentren en áreas donde la cuarentena retrocedió a Fase 1. Si bien la medida todavía no fue reglamentada, los vecinos de Campana dejarían así de cobrar el ingreso extraordinario de $10 mil ya que el distrito logró seguir en Fase 3 de la cuarentena, con una importante cantidad de actividades autorizadas a desarrollarse. El mismo status pudieron mantener las localidades de Zárate, Exaltación de la Cruz, Cañuelas y Brandsen, las que -junto a Campana- dejaron de estar contempladas, al menos por el momento, dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). De confirmarse la nueva modalidad y teniendo en cuenta el carácter asistencial del IFE -dirigido a personas afectadas por la situación de emergencia sanitaria, monotributistas categoría A, B y sociales, trabajadores de casas particulares e informales- el impacto no solo lo sentirían sus beneficiarios sino también la economía local, al privarse de un influjo de fondos cercano a los 90 millones de pesos destinado sobre todo a la compra de artículos de primera necesidad. En un comunicado de prensa oficial, el intendente Abella señaló que hay muchos vecinos que no han podido retomar sus trabajos. Por eso, sostuvo que "la situación de Campana no varió y es lógico que, aún estando en Fase 3, se pague la tercera cuota, tal como se pagaron las dos primeras". TAMBIÉN DESDE EL CONCEJO Este viernes concejales del bloque Juntos por el Cambio se refirieron a la posible cancelación del IFE en Campana y adelantaron que impulsarán su continuidad desde el HCD. En ese sentido, la concejal radical Karina Sala cuestionó el supuesto uso político que hace la oposición del tema al sostener que "si se piensa un poquito es totalmente falaz que la culpa la tenga el intendente por gestionar que Campana siga en Fase 3" de la cuarentena. "Nosotros hace varios meses que estamos en Fase 3 y acá el IFE se cobraba. Esto es una realidad: el dinero se acaba. Y de alguna manera tanto el Estado nacional, como el provincial y el municipal deben ajustar las cuentas", explicó Sala. La edil manifestó que "estar en Fase 1 es complicado y estar en Fase 3 también, porque hay un montón de gente que está fuera del mercado laboral que no puede trabajar, que no puede salir a ganarse el pan de cada día, y que necesita el IFE". "Nosotros en la próxima sesión iremos a presentar algún proyecto al respecto", adelantó la edil. Su compañera de bancada y referente barrial Ángela Medina sostuvo que para los vecinos que son beneficiarios de planes sociales, Tarjeta Alimentar, son cooperativistas o reciben asistencia de parte de Desarrollo Social del Municipio, el IFE "era como un aguinaldo". "Si, ayuda, pero también le ayudaría a la gente de Siderca que está suspendida y cobra el 70 por ciento (del sueldo), le ayudaría a las personas que tienen peluquería, también a los gastronómicos, y sin embargo no lo están cobrando", analizó la concejal. MÁS PEDIDOS Luego que Jujuy volviera a Fase 1 por la disparada en el número de contagios, el gobernador Gerardo Morales le escribió una carta al jefe de Gabinete Santiago Cafiero para que la provincia sea incluida tanto en el IFE como en el programa Asistencia al Trabajo y a la Producción (ATP). En el mismo sentido se expresaron organizaciones sociales de la provincia de Córdoba, distrito en fase de distanciamiento social (DISPO) y donde el universo de personas que cobran el IFE asciende a 730 mil. Los reclamos también llegan desde el sur. Un grupo de juntas vecinales de Bariloche se unió para pedirles a la gobernadora Arabela Carreras y al intendente Gustavo Gennuso que gestionen la continuidad del IFE. Se estima que en esa ciudad patagónica lo cobran alrededor de 10 mil vecinos.



El Municipio gestiona para que vecinos de Campana sigan cobrando el IFE

