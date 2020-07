Lesiones graves y abuso de arma en barrio San Felipe

Dos vecinos protagonizaron una discusión. Uno de ellos terminó con una herida en la cabeza y un brazo quebrado. Además, el agresor habría realizado dos disparos intimidatorios. Al menos dos móviles del Comando Patrulla Campana y un móvil del SAME debieron acudir este jueves al barrio San Felipe tras un alerta sobre una pelea entre dos vecinos adultos quienes sostenían una disputa de larga data, que incluía una Orden de Prohibición de Contacto y Acercamiento por amenazas. Aparentemente, el agresor (de alrededor de 40 años) golpeó en la cabeza a la víctima (de unos 50 años) con un elemento contundente que habría sido un pedazo de caño de metal relleno con cemento, para luego dispararle dos tiros de advertencia y abandonar la escena a bordo de una camioneta Toyota Hilux. Fruto de la pelea, la víctima también tenía quebrado el antebrazo izquierdo, por lo cual fue trasladado al Hospital San José. Las curaciones incluyeron varios puntos de sutura cerca del ojo izquierdo. Lo singular del caso es que tiempo después de los hechos, el agresor se presentó en la Comisaría Campana donde fue identificado y aprehendido. Según fuentes policiales, se le secuestró el vehículo y fue requisado, no encontrándose ni el caño ni el arma mencionadas. Según trascendió, ayer le tomó declaración el Dr. Matías Ferreirós de la UFI 2 y el agresor quedó detenido en la Comisaría 1era. de Escobar por "Lesiones graves y abuso de arma".

#Dato otro hecho de violencia en barrio San Felipe, un hombre mayor con heridas en la cabeza y mano izquierda en una confrontación vecinal por problemas de vieja data, 15hs, en Santa María de Oro esqui a Uruguay y esquina Ricardo Rojas, SAME 3, CP zona 7 y otros 3 móviles pic.twitter.com/IefVkL7IYa — Daniel Trila (@dantrila) July 3, 2020

