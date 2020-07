Nuevos disturbios en barrio San Felipe

Comenzaron pasadas las 19 de ayer, en las inmediaciones donde habían agredido a la Sargento Itatí Grosso, a fines de mayo. Al cierre de esta edición, se registraba al menos un policía herido y un vecino con convulsiones. Ya había caído el sol cuando varios móviles policiales se desplazaron hasta el barrio San Felipe luego de un pedido de refuerzos por parte de personal policial que se encontraba realizando un allanamiento sobre la calle Perito Moreno y comenzaba a ser intimidado por un numeroso grupo de vecinos. Fue entonces que fueron convocados personal del GAD, Caballería y Comando Patrulla Campana, además de una Unidad de Rescate de Bomberos Voluntarios, dado que al menos un efectivo debía ser trasladado al Hospital San José para ser asistido. Según versiones policiales, la primera Unidad de Rescate convocada no pudo llegar hasta el lugar (en las inmediaciones donde fue agredida con un botellazo la Sargento Itatí Grosso a fines de mayo pasado) dado que un individuo lanzó contra el vehículo de Bomberos un elemento contundente rompiendo uno de sus vidrios, escena que fue registrada por una de las cámaras de monitoreo apostada en el lugar. Aparentemente, además del policía mencionado, también se encontraba un vecino con necesidad de ser asistido, dado que comenzó a experimentar convulsiones en medio de los incidentes. Como parte de los hechos, es de mencionar también que el reportero gráfico Daniel Trilla fue agredido mientras se retiraba de la escena con su moto: manos anónimas le lanzaron una madera de gran tamaño que no alcanzó a impactarlo por poco.

Se desplazaron hasta el lugar varios móviles del Comando Patrulla y el GAD. También fue convocada Caballería.

PASA DE TODO #Dato incendio de cables en barrio San Felipe. Anoche a las 23 hs un cable de alta tensión cortado hacía fogonazos en el piso y sobre la columna. Personal de EDEN debía cortar el suministro para resolverlo, más de 30 personas confrontar con la policía para que no corten pic.twitter.com/cC6Jq5f8nN — Daniel Trila (@dantrila) July 2, 2020

Nuevos disturbios en barrio San Felipe

