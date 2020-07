JUEZ APARTADO La Cámara Federal de La Plata apartó al juez Federal de Lomas de Zamora Federico Villena de la causa por supuesto espionaje ilegal contra dirigentes políticos, entre ellos la vicepresidenta Cristina Kirchner y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, entre otros. Lo hizo a partir de la recusación que plantearon varios abogados de los espías, quienes cuestionaron la competencia del juez Villena en esta causa y a partir de esta resolución la misma quedará en poder de su par de Lomas de Zamora Juan Pablo Auge. PROYECCIONES La inflación de junio fue del 2%, en tanto la proyección para todo el año se ubica en 40,7%, en tanto la economía cerrará 2020 con una caída del 12% y un dólar oficial a $88, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), difundido por el Banco Central. Asimismo, se prevé que el año terminará con un déficit primario (sin computar el pago de servicios de la deuda) de $1.746.000 millones, de acuerdo con el promedio de economistas, bancos y consultoras que participan del relevamiento organizado por la autoridad monetaria. SUEÑO ENCARECIDO La capacidad del salario promedio para comprar una vivienda nueva o usada en la Ciudad de Buenos Aires tuvo en los últimos doce meses un deterioro del 40%, por lo que fue necesario trabajar un 66,6% más que el año pasado para adquirirla, de acuerdo con el relevamiento realizado por la Universidad Argentina de la Empresa (UADE). La investigación del Instituto de Economía de la casa de altos estudios llegó a la conclusión que en mayo, con un salario promedio un trabajador sólo pudo adquirir el 15% de un metro cuadrado en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires, proporción que es inferior a la registrada en igual mes de 2019, cuando alcanzó al 25%. PAGA LA MITAD La empresa Aerolíneas Argentinas (AA) informó en las últimas horas a sus empleados que abonará únicamente el 50% de los salarios de junio, a la espera de que el Estado nacional aporte los fondos necesarios para pagar la totalidad de los haberes, indicaron gremios del sector. "Las autoridades de Aerolíneas Argentinas y Austral han informado que el 6 de julio, se abonará el 50% de los haberes correspondientes a junio de 2020, con un piso garantizado de 35.000 pesos de bolsillo", señaló el grupo AR mediante un comunicado. Además, prosiguieron: "Se están llevando gestiones con el gobierno nacional, para pagar lo restante en cuanto sea posible. Desde ya, es de suponer, que la modalidad de pago incluye a todo el personal del Grupo AR, incluido su presidente, directores y miembros del staff no convencionado". TAPABOCAS VETADO El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sancionó un proyecto de ley que veta la obligatoriedad de usar barbijo en lugares cerrados, como comercios, templos religiosos y escuelas, entre otros lugares donde pueda haber reunión de personas. Además, en dicho proyecto, vetó otras cláusulas que obligaban al Estado a distribuir públicamente barbijos entre los sectores más vulnerables de la población, así como también exceptuó a las empresas a suministrarlos en forma gratuita a sus trabajadores y a los establecimientos a proporcionárselos a sus clientes. No obstante, los vetos de Bolsonaro aún deben ser analizados por el Congreso y no anulan las legislaciones aprobadas en algunos estados y municipios en los que ya es obligatorio el uso de barbijos en espacios públicos, bajo pena de multa en algunos casos, como en Brasilia y Sao Paulo.



Breves: Noticias de Actualidad

4 de Julio de 2020

