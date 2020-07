Nuevo récord de fallecimientos por coronavirus en Argentina

Ayer se informaron 52 muertes y, ahora, las víctimas fatales ascienden a 1.437. En tanto, el número de nuevos contagios también fue muy alto: 2.845. De esa cifra, 1.849 correspondieron a la Provincia de Buenos Aires. Mientras que Catamarca registró su primer caso desde el inicio de la pandemia. El país registró ayer un nuevo record diario de fallecimientos por coronavirus: este viernes, el Ministerio de Salud de la Nación informó un total de 52 muertes. De esta manera, la cifra de víctimas fatales en Argentina asciende a 1.437 desde que comenzó la pandemia. En su reporte matutino, la cartera sanitaria había dado cuenta de 18 fallecimientos, correspondientes a diez hombres (cinco de la Provincia de Buenos Aires y cinco de la Ciudad de Buenos Aires) y ocho mujeres (cuatro bonaerenses, tres porteñas y una chaqueña). En tanto, en el informe vespertino, se confirmaron otras 34 muertes, correspondientes a 16 hombres (siete de la Provincia de Buenos Aires, siete de CABA, uno de Chaco y uno de Santa Fe) y 18 mujeres (diez bonaerenses, siete porteñas y una chaqueña). Además, ayer fue nuevamente elevada la cantidad de nuevos contagios en el país: se detectaron otros 2.845 casos de coronavirus, apenas 21 menos que el record alcanzado en un solo día. Así, el total de positivos es ahora de 72.786 desde que comenzó la pandemia. De este total de contagios, 1.068 (1,5%) son importados, 25.848 (35,5%) son contactos estrechos de casos confirmados y 33.867 (46,5%) son casos de circulación comunitaria. Mientras que el resto se encuentra en investigación epidemiológica. En tanto, de los 2.845 contagios confirmados ayer, 1.849 correspondieron a la provincia de Buenos Aires (totaliza 36.893), mientras que 835 se registraron en Ciudad de Buenos Aires (29.619). De esta manera, entre estos dos territorios reunieron el 94,3% de todos los positivos informados este viernes. En cuanto al resto de las jurisdicciones, la principal novedad fue que Catamarca reportó su primer caso desde el inicio de la pandemia. Se trata de un transportista que regresó a la provincia desde CABA. Sin embargo, como avisó de sus síntomas cuando estaba en viaje, logró ser aislado ni bien llegó a territorio catamarqueño. "La empresa donde él trabaja había cerrado porque tenía algunos casos", señalaron desde el gobierno provincial. Después de 105 días sin positivos, Catamarca ya está funcionando "en un 90%". Las demás provincias que este viernes sumaron casos fueron: Chaco (37 ayer; 2.209 totales), Chubut (12; 148), Córdoba (8; 675), Entre Ríos (11; 318), Jujuy (20; 148), La Rioja (3; 91), Mendoza (3; 184), Neuquén (28; 531), Río Negro (23; 934), Salta (8; 41), Santa Fe (5; 429) y Tucumán (2; 81). En cambio, ayer no se reportaron casos en Corrientes (118 totales), Formosa (75), La Pampa (7), Misiones (40), San Juan (8), San Luis (11), Santa Cruz (51), Santiago del Estero (25) y Tierra del Fuego (149). Finalmente, el Ministerio de Salud de la Nación informó ayer que los casos confirmados de Covid-19 que están internados en terapia intensiva ascienden a 620, mientras que la ocupación de camas de adultos en terapia intensiva es del 51% a nivel nacional y del 56,3% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

DE LOS 52 FALLECIMIENTOS, 48 SE DIERON EN PROVINCIA Y CIUDAD DE BUENOS AIRES. LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES BUSCA RECUPERAR $124 MILLONES ADELANTADOS POR RESPIRADORES QUE NUNCA LLEGARON La operación involucra a la empresa Aeromedical, que cobró el anticipo, y al subcontratista Damián Nevi, que fue denunciado por la firma y que ya cobrara notoriedad por la venta de barbijos con sobreprecios a CABA. El Gobierno bonaerense intenta recuperar un adelanto de $124 millones que pagó hace tres meses por la compra por contratación directa de 200 respiradores que no fueron entregados, en el marco de la provisión de instrumental necesario al darse los primeros casos de Covid-19 en la provincia. La operación involucra a la empresa Aeromedical SA, que cobró el anticipo, y al subcontratista de la empresa Medinsumo, Damián Nevi, a su vez denunciado por la firma y que ya cobrara notoriedad por la venta de barbijos con sobreprecios a la Ciudad de Buenos Aires. El 2 de abril, la administración del gobernador Axel Kicillof contrató en forma directa a Aeromedical para la compra de los respiradores, con el pago anticipado de $124 millones, equivalentes al 40% del precio total de $310 millones. La contratación directa se hizo en el marco del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). De inmediato, como no contaba con el suficiente stock, la compañía subcontrató a Nevi, que aseguraba poder importar los respiradores desde China. Pero Nevi no cumplió con la entrega y Aeromedical lo denunció por estafa. Desde la Gobernación se objetó que la empresa entregara respiradores de una marca distinta a la convenida originalmente (General Electric) y "de menor calidad", por lo que el Ministerio de Salud de la Provincia rescindió el contrato el 2 de junio y la subsecretaria Técnica, Administrativa y Legal, María Victoria Anadón, intimó a la firma a que restituya los $124 millones del anticipo. Sin embargo, los fondos no fueron devueltos, por lo que se resolvió ejecutar la caución a Pacífico Compañía de Seguros, que Aeromedical había contratado para la operación.

