La operación involucra a la empresa Aeromedical, que cobró el anticipo, y al subcontratista Damián Nevi, que fue denunciado por la firma y que ya cobrara notoriedad por la venta de barbijos con sobreprecios a CABA. El Gobierno bonaerense intenta recuperar un adelanto de $124 millones que pagó hace tres meses por la compra por contratación directa de 200 respiradores que no fueron entregados, en el marco de la provisión de instrumental necesario al darse los primeros casos de Covid-19 en la provincia. La operación involucra a la empresa Aeromedical SA, que cobró el anticipo, y al subcontratista de la empresa Medinsumo, Damián Nevi, a su vez denunciado por la firma y que ya cobrara notoriedad por la venta de barbijos con sobreprecios a la Ciudad de Buenos Aires. El 2 de abril, la administración del gobernador Axel Kicillof contrató en forma directa a Aeromedical para la compra de los respiradores, con el pago anticipado de $124 millones, equivalentes al 40% del precio total de $310 millones. La contratación directa se hizo en el marco del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). De inmediato, como no contaba con el suficiente stock, la compañía subcontrató a Nevi, que aseguraba poder importar los respiradores desde China. Pero Nevi no cumplió con la entrega y Aeromedical lo denunció por estafa. Desde la Gobernación se objetó que la empresa entregara respiradores de una marca distinta a la convenida originalmente (General Electric) y "de menor calidad", por lo que el Ministerio de Salud de la Provincia rescindió el contrato el 2 de junio y la subsecretaria Técnica, Administrativa y Legal, María Victoria Anadón, intimó a la firma a que restituya los $124 millones del anticipo. Sin embargo, los fondos no fueron devueltos, por lo que se resolvió ejecutar la caución a Pacífico Compañía de Seguros, que Aeromedical había contratado para la operación.



Provincia busca recuperar $124 millones adelantados por respiradores que nunca llegaron

