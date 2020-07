P U B L I C



Hago público esto para ver si a alguien le da vergüenza y lo solucionan de una vez por todas. Vivo en Barrio Lubo, el día 26 de junio estuvimos (todo el barrio) sin Cablevisión desde las 20.20 hasta las 23. 45 horas aproximadamente. El día 27 fue algo similar y de ahí en mas se repite casi todos los días, si no es al mediodía es por la noche. Lo molesto de esto es que al hacer el reclamo rara vez atiende alguien, porque una grabación te dice que la cuadrilla está trabajando y que va a tardar 2hs y 54 minutos en repararse, ¿cómo hacen para tener esa exactitud? Si se logra hablar con una operadora te dice que hasta que no haya 10 reclamos no pueden hacer nada y que van a mandar un técnico a casa, cosa sin sentido porque el problema es general. A veces te conforman con un descuento por las interrupciones pero ese no es el caso. Lo lógico es que el servicio sea eficiente, sin interrupciones y más aun en este momento donde tengo que estar encerrado todo el día y encima sin la distracción de la tv. Soy Eduardo, si es mucho para Whatsapp publíquenlo si se puede en correo de lectores y lo antes posible. Desde ya muchísimas gracias y disculpen la molestia, pero sucede que no encontramos solución al tema. Saludos Eduardo Fare DNI 10081410 Vivo en Modarelli 801



Correo de Lectores:

Cuarenta y cinco horas sin Cable

Por Eduardo Fare

