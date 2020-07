Alejandra Dip





SINCRONARIO DE 13 LUNAS La Tierra, orden, movimiento, acomodamiento, integración, equilibrio, sincronicidad. DÍA 344 DEL AÑO MAGO 1. DÍA 1 DALI, 8 AVO DIA DE LA HEPTADA BLANCA DE LA LUNA CÓSMICA 13. ULTIMA LUNA DEL AÑO MAGO 1. DÍA DALI - CHAKRA CORONA - DA EN EL BLANCO. KIN 97 - TIERRA 6, AUTOGUIA. Hoy es un día donde la tierra nos predispone a ser organizados, a estar sincronizados para poder evolucionar, avanzar y elevar nuestra vibra. Día para conectar tu parte espiritual con tu parte material. ponerse materialista, frena tu proceso de crecimiento espiritual, la idea es encontrar el sano equilibrio. Energía de Movimiento. Saber cuándo debemos estar en reposo y cuando debemos ponernos en acción, Encontrar el punto justo, el camino del medio, es la opción ideal. Energía sabia la de hoy que nos permite realizar un recambio en nuestras células y un avance en nuestras vidas. Aprendamos a moderarnos y a activar nuestra templanza interna para estar en paz y armonía.. Evitemos canalizar mal nuestras palabras porque no solo herimos al otro sino que también nos perjudicamos a nosotros mismos. Día de dispersión, priorizar tareas, para que no nos quedemos sin energías. Positivo para viajes, estar al aire libre y en contacto con el verde, la Tierra. además súper positivo para mudarse, mover muebles, ordenar, limpiar, cambiar cosas de lugar y darle un lugar en el ropero a lo nuevo que va a llegar. Día especial para la sanación de la pachamama y de nosotros también. Hoy conectar con el verde plantar semillas o plantas es una forma excelente de canalizar esta energía y sanar nuestra pacha. Viaje y aire libre para lo que ya no están en cuarentena o no es tan estricta. Feliz finde de ordenamientos para todos! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya - Año Mago 1:

Tierra 6 - Energía del 4/07/2020 - Onda Encantada del Humano

Por Alejandra Dip

