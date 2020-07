Efemérides del día de la fecha, 4 de julio

DÍA DEL MÉDICO RURAL Instituido mediante la Ley Nº 25448 en el año 2001, en este día se conmemora el nacimiento del "médico de los pobres" Esteban Laureano Maradona y se homenajea a los médicos rurales por su altruismo, abnegación y dedicación: "en recuerdo de su vida ejemplar, que se une a la de todos los médicos rurales argentinos cuyas historias anónimas nos esconden sus nombres y sus desvelos." Nacido en el año 1895 en Esperanza, Santa Fe, Maradona se graduó con honores de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en el año 1926. Cuatro años después, se radicó en Resistencia (Chaco) y en el año 1932 se alistó como médico voluntario en el Hospital Naval de Asunción (Paraguay) durante la Guerra del Chaco. En el año 1935 retornó al país y se instaló definitivamente en Estanislao del Campo, un remoto pueblo de Formosa marcado por las carencias; allí, el médico renunció a una vida acomodada para vivir humildemente atendiendo a las comunidades Mataco, Pilagá, Toba y Mocoví: "si algún asomo de mérito me asiste en el desempeño de mi profesión, este es bien limitado, yo no he hecho más que cumplir con el clásico juramento hipocrático de hacer el bien a mis semejantes". Falleció en el año 1995 en Rosario. FALLECE ASTOR PIAZZOLLA Astor Pantaleón Piazzolla nació el 11 de marzo del año 1921 en Mar del Plata. Criado en la ciudad de Nueva York, Piazzolla recibió su primer bandoneón, instrumento que enlazó su destino con la música, a los 8 años. Dos años después, el niño realizó su primera grabación, "MarioneteSpagnol", en el Radio Recording Studio de Nueva York. A los 14 años actuó en la aclamada película "El día que me quieras" junto a Carlos Gardel interpretando a un vendedor de diarios. En ese entonces, "El Zorzal Criollo" quedó tan impresionado con el talento de Piazzolla en el bandoneón que lo invitó a su gira por América, propuesta que fue rotundamente rechazada por su padre al ser demasiado joven; desconociendo la tragedia que se aproximaba, el incipiente bandoneonista se despidió de Gardel como lo haría, entre lágrimas, el mundo entero tras el accidente aéreo de Medellín: "tuve la loca suerte de que el piano era tan malo que tuve que tocar yo solo y vos cantaste los temas del filme ¡Qué noche, Charlie! Allí fue mi bautismo con el tango." En el año 1938 se radicó en Buenos Aires y, al año siguiente, integró la renombrada orquesta de Aníbal Troilo, en la cual se desempeñó en el bandoneón, como arreglador y pianista ocasional. En el año 1944 empezó a dirigir la orquesta que acompañó a Francisco Fiorentino hasta el año 1946 y, en este último año, compuso su primer tango "El Desbande." Sin embargo, la certeza de que debía tocar música clásica lo alejó del tango hasta el año 1955: "yo pensaba que era una basura porque tocaba tangos en un cabaret y resulta que yo tenía una cosa que se llama estilo. Sentí una especie de liberación del tanguero vergonzante que era yo. Me liberé de golpe y dije: ´Bueno, tendré que seguir con esta música, entonces.´" Entre sus obras se destacan: "Balada para un loco", "Adiós Nonino", "Libertango", "La muerte del Ángel", "María de Buenos Aires", "Oblivion" y "Las cuatro estaciones porteñas." Falleció en el año 1992 en Buenos Aires. SE LANZA EL PRIMER DISCO DE "FOO FIGHTERS" Un día como hoy en el año 1995, se lanzaba el disco debut de "Foo Fighters": "Foo Fighters." Tras la muerte de su amigo y compañero de banda, Kurt Cobain, Dave Grohl entró en una profunda depresión que le impedía acercarse a los instrumentos e instalaba en su mente la idea de abandonar la música. Sin embargo, tomó coraje y decidió hacer un proyecto musical con aquellas canciones que escribió estando en "Nirvana" y que nunca se grabaron. Así, con el apoyo del productor Barrett Jones, el músico grabó solo todo el albúm recurriendo al guitarrista Greg Dulli para la canción "X-Static."Para poder presentar su música, Grohl formó la banda junto a Nate Mendel, William Goldsmith y Pat Smear. Entre las canciones se encuentran "Big me", "I´ll stick around", "This is a call" y "For all the cows".



Efemérides del día de la fecha, 4 de julio

