Será el próximo martes 7 de 16 a 17 horas. El encuentro se titula "Comunicando con los 5 Sentidos". Se requiere inscripción previa. En tiempos de crisis las pymes necesitan más que nunca comunicar con impacto. Los entornos virtuales exigen combinar estratégicamente los 5 Sentidos para crear mensajes poderosos. El próximo martes 7 de 16 a 17 horas la Lic. María Eugenia del Río hablará sobre todo lo que hay que saber sobre comunicación en el contexto actual. El encuentro se titula "Comunicando con los 5 Sentidos". La inscripción previa en www.frd.utn.edu.ar/help-comunicando La segunda etapa de HELP, soy Pyme! combinará las charlas-taller gratuitas con otros desarrollos como consultorios tecnológicos, asistencia técnica y cursos online. La primera etapa del ciclo se realizó durante Junio y concluyó el martes 30 ciclo de webinars gratuitas diseñado para el segmento pyme, que considera además a profesionales, comerciantes y emprendedores. El mismo presentó 5 charlas-taller de temáticas tan diversas como Transformación Digital, e-Commerce, Gestión de la Incertidumbre, Protocolos Post Pandemia y Tendencias Tecnológicas. Todas estas charlas web se focalizaron en herramientas concretas y técnicas específicas, adaptadas para su uso tanto en el escenario actual, como en la reorganización de los procesos con vistas a la puesta en marcha, conforme se vayan autorizando las operaciones en los diferentes rubros. HELP, soy Pyme! superó ampliamente las expectativas. Participaron 216 personas. Representantes de empresas, comercios, emprendimientos y profesionales independientes siguieron con interés los conceptos y propuestas de los consultores vinculados a la UTN a cargo de cada encuentro. La virtualidad generó federalismo: no solo los partidos de la zona dijeron presente, sino también Santa Fe, Córdoba, Formosa, Santiago del Estero, Neuquén, Río Negro, Chubut, y varios municipios de la provincia de Buenos Aires. Entre otros logros, cabe destacar que HELP, soy Pyme! fue declarado de interés legislativo por resolución 2239/20 del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Campana, y cuenta con el apoyo del Círculo Pymes de Campana, la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pilar y la Municipalidad de Escobar. Es importante saber que quienes no pudieron asistir a las webinars o desean volver a verlas, encuentran los videos de todas las charlas en el canal de YouTube de la facultad: UTN Facultad Regional Delta.

Ciclo Help Pymes:

Comienza la 2º etapa del ciclo online y gratuito de webinars

