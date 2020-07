El Lic. Matías Martínez Reina se refirió a la importancia del plan de abordaje integral de la violencia de género anunciado por el Gobierno Nacional, a partir del cual se incluyen acciones tendientes a la creación de centros territoriales integrales, la modernización de la línea 144, y un programa de asistencia monetaria y con acompañamiento a mujeres y personas LGTBI en situación de riesgo. "Durante la gestión macrista los recursos estuvieron orientados básicamente a la atención de la emergencia a partir de la creación de hogares y refugios, no así en lo que respecta a la prevención. Era hora de que Argentina cuente con un plan integral para accionar contra la violencia de género. Por otra parte, vemos con buenos ojos que la propuesta presentada por el Gobierno abarque no sólo a las mujeres sino también a la población LGBTI, señaló el Lic. Matías Martínez Reina. El Plan Nacional de Acción contra las violencias por motivos de género para los próximos dos años, elaborado por el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad privilegia tres aspectos fundamentales: a) las violencias extremas como lo son los femicidios, travesticidios, transfemicidios; b) la autonomía económica de las personas en situación de violencia; y c) la dimensión cultural y estructural de la problemática. De esta manera, la política estará orientada a impulsar acciones para poder garantizar el acceso a la vivienda, a la formación laboral, y a un empleo a quienes estén atravesando situaciones de violencia por razones de género en contextos de vulnerabilidad social, para permitirles desarrollar un proyecto de vida autónomo, libre de violencias. En ese sentido, se garantizarán transferencias monetarias y acompañamiento en el marco de un paradigma de asistencia integral y la posibilidad de sumarse al Programa Potenciar Trabajo del Ministerio de Desarrollo Social. "Consideramos fundamental que el abordaje de la problemática de la violencia de género sea integral. De lo contrario estamos hablando de abordajes que atienden meramente la emergencia pero que no dan una respuesta de fondo al problema, que es lo que se hizo hasta aquí. Las mujeres y las personas que forman parte del colectivo LGBT requieren mucho más que un refugio para poder salir de la situación de violencia. De este modo, para que puedan tener garantizada su reproducción material cómo la de sus hijas e hijos cuando los hubiere, es muy necesario que tengan la posibilidad concreta de acceder a una formación laboral y a un empleo en condiciones protegidas, así como también a una vivienda digna", manifestó el docente del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Luján. "Celebramos el lanzamiento de este de este plan que viene a dar una respuesta integral al flagelo de la violencia de género, y más aún que se haya planteado en este contexto de pandemia en el que las víctimas de violencia de género se encuentran todavía más desprotegidas por la situación propia de encierro que trae aparejado la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio ", señaló el Lic. Matías Martínez Reina.

