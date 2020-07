Irina Reboni

Consulta más que frecuente en estos días de cuarentena. Otra dieta mágica que sale a la luz creando expectativas irreales en los pacientes que sueñan con encontrar una solución rápida al problema "mundial" de sobrepeso y obesidad. Cada persona es libre de elegir si realiza una dieta, considerando dieta como algo que tiene un principio y un final, o bien un cambio en sus hábitos alimentarios, considerando plan alimentario aquello que organiza y ordena las formas de comer, los horarios, la frecuencia y las cantidades en cada ingesta, según el estilo de vida de cada persona individual. En mi opinión la última opción es la que nos ayuda a mejorar nuestra alimentación "para toda la vida", ya que nos enseña a comer, a saber cómo compensar cuando quizá nos excedimos el fin de semana. En fin, aprender que podemos comer de todo sin privarnos, pero en su justa medida. Todo exceso es malo. Ahora bien, dicho esto y sentada mi postura que el cambio de hábitos es el camino correcto, les cuento un poco sobre esta receta mágica del Ayuno Intermitente. Consiste en ayunar durante 16 horas, en cuanto a sólidos se refiere, y comer 3 comidas durante las siguientes 8 horas. Entonces por ejemplo deberíamos cenar nuestro último sólido a las 20 horas y realizar nuestra próxima ingesta a las 12 horas del día siguiente. Pudiendo tomar líquidos libremente durante "el ayuno". Es una modalidad donde hay que estar muy bien preparados psicológicamente hablando ya que genera mucho estrés y angustia el hecho de saber que no se puede comer nada hasta el mediodía siguiente. No todos pueden hacerlo, en el caso de que decidan efectuarlo siempre deben estar controlados por un profesional idóneo ya que uno lo que genera son cuerpos cetónicos, los cuales en exceso son tóxicos para nuestro cerebro y corazón. Cuando uno siente ese gusto amargo en la boca luego de estar varias horas sin comer es signo de que se están generando estas cetonas, así que a pensar realmente si quieren bajar de peso estresando al cuerpo o hacerlo de forma más paulatina, aprendiendo, sin estresarse demasiado y logrando el objetivo a mediano-largo plazo pero seguramente duradero. Si los adultos predicamos con el ejemplo, comemos saludable basándonos en la regla del 80/20 (si no la conocen pueden buscarla en mi Instagram @mireh_salud , van a ver toda la info allí), hacemos ejercicio físico al menos 3 veces por semana, tomamos líquido a razón de 1.5 a 2 litros diarios, y consumimos productos altos en grasas o en azúcares solo cada tanto, los niños aprenderán de ello y las próximas generaciones no necesitarán pensar tanto en dietas o planes alimentarios ya que será un hábito para ellos. Ojalá cada uno de los lectores tenga la inquietud sobre cada post, video o mensaje que lea (hoy en día circula demasiada fake news por todas las redes sociales) y consulte a un profesional del área que corresponda para quitarse las dudas y no caer en la tentación de probar "algo mágico" pero sin medir las consecuencias que puede ocasionarle a su cuerpo. Los espero para realizarse sus chequeos nutricionales y consultar todas las dudas en el Centro Médico Rawson. Lic. Irina Reboni – Coord Equipo Nutrición CMR Nuestra web: cmrawson.com.ar

NotiCMR:

Ayuno intermitente; la nueva moda

Por Lic. Irina Reboni

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar