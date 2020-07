¿Cómo evitar la procrastinación?

¿Dejás todo para último momento? ¡A eso se le llama procrastinar! Posponer las tareas laborales indefinidamente no sólo te perjudicará en tu trabajo, sino que también te puede llegar a generar estrés, frustración y falta de motivación. Es importante que detectes qué te lleva a postergar tus actividades y responsabilidades para poder encontrar una solución cuanto antes. De esta manera, vas a poder cumplir con tus obligaciones y lograr un mayor rendimiento profesional. A continuación, te damos algunos consejos para evitar la procrastinación. IMPLEMENTAR PLAZOS DE ENTREGA No importa el tamaño o importancia de una tarea, ¡siempre establecé fechas de entrega! Esto te permitirá tener una mayor organización de tu trabajo y prever para cuándo tenés que terminar algo puntual. Podés usar herramientas como Google Calendar, Google Keep o Trello para organizarte mejor: lo importante es que puedas dejar asentados los plazos de entrega y planificar tu trabajo para llegar a tiempo. IDENTIFICAR LOS MOMENTOS DE MAYOR PRODUCTIVIDAD Si te cuesta mantener la concentración durante mucho tiempo, una buena práctica es destinar tus horas más productivas para aquellas tareas más complejas, tediosas o prioritarias. Gestionar tu tiempo y energía de esta manera te facilitará trabajar activa y eficientemente. Por otro lado, podés realizar las actividades más repetitivas y simples durante los momentos en los que no puedas concentrarte completamente. Es ideal que te organices tu rutina laboral diaria de acuerdo a estas franjas horarias. De esta manera, ¡vas a aprovechar al máximo los momentos en los que tenés mayor productividad y mejor rendimiento! TRABAJAR EN EQUIPO Trabajar junto a otras personas en ciertos proyectos te ayudará a evitar la procrastinación: tu trabajo estará directamente conectado con el de tus compañeros, por lo que no podrás no cumplir con los plazos de entrega estipulados sin notar las consecuencias. El trabajo en equipo es una buena forma de ayudarte a terminar tus obligaciones a tiempo para no demorar o afectar al resto de las personas implicadas en un proyecto. Además, la comunicación constante y la organización son una parte fundamental para planificar anticipadamente las tareas. ENCONTRAR EL ESPACIO IDEAL Si bien es fundamental que puedas organizar tu trabajo y planificar las fechas de entrega, elegir un espacio de trabajo que se adecúe a tus necesidades y que te permita concentrarte es esencial. Es ideal que puedas trabajar en un ambiente iluminado, libre de ruidos y distracciones y con una silla y mesa o escritorio cómodos. También, en la medida de lo posible y si la clase de trabajo al que te dedicás te lo permite, podés dejar el celular alejado de donde estás trabajando durante los momentos de mayor concentración. PENSÁ EN LO QUE DEJÁS DE HACER POR PROCASTINAR ¿Alguna vez te pusiste a pensar en todo lo que terminás postergando o resignando por no hacer las cosas a tiempo? Es importante que te hagas una lista con todo lo que querés hacer una vez que terminás de trabajar o durante tus días de descanso. Una vez que hayas identificado estas actividades, usalas como motivación para intentar respetar los plazos de entrega al máximo. Para evitar la procrastinación es muy importante que incrementes tu organización y planificación en el trabajo. De esta manera, podés tener una mejor previsibilidad de las tareas y, además, no perder de vista aquellas actividades que resignás por dejar todo para último momento. ¡Implementá cuanto antes estos consejos para evitar la procrastinación! Fuente: https://www.bumeran.com.ar/



¿Cómo evitar la procrastinación?

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar