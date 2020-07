Breves: Deportivas

GALLARDO BUSCADO El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, fue sondeado en los últimos días por Betis de España. Es el quinto club europeo que se interesó en el trabajo de Muñeco, dado que anteriormente lo habían hecho Monaco, Paris Saint-Germain (Francia), Valencia (España) y Benfica (Portugal). Sin embargo, por el momento, el DT no tiene planeado dejar al Millonario. REFUERZO SANTO El delantero Jonathan Herrera, de último paso por Central Córdoba de Santiago del Estero, será refuerzo de San Lorenzo de Almagro, que le "sopló" la contratación a Alianza Lima de Perú. El atacante, de 28 años, comenzó su carrera en Centro Español y luego pasó a Deportivo Riestra, equipo con el que trepó desde la Primera D hasta el Nacional B, categoría en la que también jugó en Ferro. Además, cuenta con experiencias en el exterior (Atlético Venezuela de Caracas y Audax Italiano de Chile). GANÓ EL ATLÉTICO En el comienzo de la 34ª fecha de La Liga de España, Atlético de Madrid venció ayer 3-0 como local al Mallorca y se afirmó en la tercera posición de la tabla con 62 puntos, cinco más que el cuarto, Sevilla. En cambio, Mallorca se sigue hundiendo en zona de descenso junto a Leganés y Espanyol. La programación continuará hoy con otros tres partidos: Celta de Vigo vs Betis, Valladolid vs Alavés y Granda vs Valencia. El líder Real Madrid y el escolta Barcelona juegan mañana domingo. JUEGA JUVENTUS La 30ª fecha de la Serie A de Italia se abrirá hoy con el clásico de Turín: el líder Juventus (72 puntos) recibirá a Torino (desde las 12.15, por ESPN). En tanto, el escolta Lazio (68) también jugará hoy como local, pero frente al necesitado Milan (16.45, ESPN). La programación de la jornada se completa con el duelo Sassuolo vs Lecce (14.30, Fox Sports). PREMIER LEAGUE Este sábado se pone en marcha la 33ª fecha de la Premier League con cinco partidos: Norwich City vs Brighton, Leicester vs Crystal Palace, Manchester United vs Bournemouth (11.00, ESPN), Wolverhampton vs Arsenal (13.30, ESPN) y Chelsea vs Watford (16.00, ESPN). FINAL EN ALEMANIA Bayern Munich y Bayern Leverkusen (equipo de los argentinos Lucas Alario y Exequiel Palacios) definirán hoy la Copa de Alemania en un partido que se disputará desde las 15.00 con transmisión de DirecTV. ARRANCÓ LA FÓRMULA 1 El británico Lewis Hamilton (Mercedes) fue el mejor en los entrenamientos de este viernes en Austria, en la primera actividad oficial de la primera fecha de la temporada 2020 de la Fórmula 1. Su compañero de equipo, el finés Valtteri Bottas, fue segundo en ambos ensayos. Hoy habrá un tercer entrenamiento y, luego, se realizará la clasificación para la carrera de mañana en el "Red Bull Ring", autódromo ubicado en la villa de Spielberg. NBA: MÁS POSITIVOS La NBA confirmó 25 nuevos casos de coronavirus entre sus jugadores, aunque todavía mantiene en pie la reanudación de su temporada, pautada para fin de mes y a desarrollarse íntegramente en un predio de Disney, en Orlando. Las dudas sobre esta posibilidad también crecieron en los últimos días dada la escalada de casos positivos de coronavirus en el estado de Florida. En ese marco, el comisionado Adam Silver advirtió que una vez reiniciado el torneo, si llegase a registrarse un pico de contagios, la temporada volverá a detenerse.



4 de Julio de 2020

