Los 60 Años del Cine Campana, un festejo impensado

De la mano de la familia Altieri, miles de películas y cantidad de espectáculos han sido disfrutados por los campanenses desde su inauguración en 1960. No es el festejo que teníamos pensado, pero estamos orgullosos de cumplir 60 años junto a los vecinos de esta hermosa ciudad. Queremos compartir nuestra historia con ustedes. La sociedad Altieri Hermanos, Américo, Alberto y Ángel, juntamente a Ramón Marchisio, manejaba el matadero municipal y la chanchería y tenía pensado incorporar a la sociedad un salón de eventos, pero finalmente instalaron el Cine. Comenzaron la construcción en 1958, en la entonces Av. Rivadavia Nº 625. Ya avanzada la obra, un golpe que casi los noquea se dio en 1959: una cola de tornado (tormenta que hizo estragos en Campana) derribó las tres paredes de 14 metros de altura. Lo único que se mantuvo en pie fue todo el frente y la parte del pulman. Hoy en día se puede notar la huella que dejó sobre el edificio si lo miramos desde su lateral hacia el río. Afortunadamente no hubo que lamentar ninguna víctima y solo se produjeron daños en la estructura. Incluso, se hicieron eco de la noticia los diarios más importantes de la Capital Federal. Entonces, hubo que empezar de nuevo. Si la tormenta hubiera sido un día después no habría pasado a mayores, ya que el mismo día de la tormenta se estaban colocando las cabreadas. Por temor a que vuelva a suceder se contrató a un arquitecto de Bahía Blanca, que se especializaba en estructuras que soportaran fuertes vientos. Como dato curioso el techo del cine tiene movimiento: los días de viento se escucha cómo se mueve la estructura, la cual está preparada para todo tipo de tormentas. Finalmente la fiesta inaugural se realizó en el Club Esso, donde fueron invitados amigos, familiares y todos aquellos que participaron de la construcción. El cine se inauguró en 1960 con la película "Luna Park" con Elsa Daniel y Walter Vidarte. La segunda proyección fue "Un guapo del 900", con Alfredo Alcón y Lydia Lamaison. En aquel entonces el cine ocupaba un lugar fundamental en el cotidiano de la gente, no solo se proyectaban grandes películas como "Juan Moreira", éxito de taquilla a nivel nacional, sino que también pasaron grandes artistas por su escenario, ya sea con una obra teatral como las de Darío Vittori, recitales como el de Seru Giran o shows como el del recordado Tusam. En términos de espectáculos pasaron muchos artistas por su escenario. El cine tenía una acústica envidiable, se cantaba a capella. El escenario sigue en pie y los camarines también. Teníamos 400 butacas arriba, en el pulman; y 800 en platea para un total de 1.200 espectadores. Después de todo ese brillo de décadas de colas interminables de vecinos, colmando sus veredas para ver sus películas favoritas como "Chatran", una de las ultimas y quizás la última película más taquillera de los cines grandes con formato de una pantalla. A fines de la década del 80, con el avance del videocassette, ese brillo se fue apagando para todos los cines del país, no solo para el Cine Campana: debido al costo de las cintas se hacían pocas copias de las películas y esas cintas recorrían el país. Ese formato de distribución de las compañías (dueñas de las películas) es lo que afectó a los cines de ciudades con pocos habitantes como la nuestra: los estrenos llegaban tarde y en mal estado, y el video club fue el que logró la última escena del cine local. Así, en septiembre de 1989 se cerró la platea del cine (toda la parte de abajo) y siguió funcionando el pullman (parte de arriba) para luego, en el mes de diciembre cerrarlo por completo. Y luego comenzaron los cambios. En 1999, el Cine Campana se asocia con una empresa dueña de cines en varios shoppings. Entonces pasa a estrenar al mismo tiempo que las grandes salas argentinas y del planeta. Y tecnológicamente pasó lo mismo con los cambios de sonido, de luz, de butacas… Todas las novedades tecnológicas llegaron a Campana. Y los cambios siguen, pero ahora a nivel mundial. La digitalización avanza en todo el mundo; ¿Qué significa esto? Que el cine dio un giro de 180 grados: no tiene nada parecido a lo que los hermanos Lumiére en 1895 presentaban al mundo. Para fines del año 2013, el 50% del país se había digitalizado y ahí fue donde Jorge Altieri, pensando en la ciudad y en la familia, se jugó todo a la digitalización de nuestro cine. La opción era digitalización o cierre. Así empezamos con la modernización de las butacas y reacondicionamiento de las salas, seguidos de la primera sala digital de Campana, terminando un proceso de cinco años finalmente. Para el año 2017 estaba digitalizado al 100%. El Cine Campana sigue apostando al avance y la modernización, pero todo a su debido tiempo, ya que solo somos una parte muy pequeña de una industria gigantesca. Hoy en día, como si se tratara de una película de cine catástrofe, estamos esperando que todo pase y que podamos empezar a recibir a nuestros clientes y amigos de Campana, Zarate y Los Cardales como lo venimos haciendo desde hace 60 años. Lo que nos mantiene en contacto actualmente con ustedes es el delivery de pochoclos, que todos los fines de semana nos acerca a los hogares de todos ustedes. Y de esa manera nos permite poder brindarles un poquito de lo mejor que sabemos hacer: que nuestros vecinos disfruten de un buen momento junto a sus familias.

La obra del cine concluída, coincidió con el paso de la red de cloacas por la entonces calle Rivadavia. El lateral muestra la huella del paso del tornado que derrumbó parte de las paredes durante el inicio de la obra.





Invitación cursada el día de la inauguración del "Gran Cine Campana"





Jorge Altieri y su hijo Mariano, junto al intendente Abella y el concejal Gómez, el día que quedó inaugurada la transformación digital total.





El delivery de pochoclos sigue funcionando





Los 60 Años del Cine Campana, un festejo impensado

Por Jorge y Mariano Altieri

