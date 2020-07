Concejales de Juntos por el Cambio se refirieron a los proyectos aprobados en el HCD

P U B L I C



Además, los ediles repudiaron que "un sector de la oposición haya utilizado la situación de salud de un vecino para buscar réditos políticos, en lugar de buscar solucionar la problemática". Luego de la sesión ordinaria de este jueves, los concejales que integran el bloque Cambiemos compartieron declaraciones en las que se refirieron a los proyectos aprobados en el Honorable Concejo Deliberante (HCD). En contacto con la prensa local, los ediles Ernesto Meiraldi, Ángela Medina, Karina Sala, Mariela Schvartz y Christian Amaya destacaron cierto consenso que existió en el recinto pero también repudiaron que "un sector de la oposición haya utilizado la situación de salud de un vecino para buscar réditos políticos, en lugar de buscar solucionar la problemática". Entre los proyectos aprobados, se encuentra la extensión del plazo de devolución del Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal para todas las localidades de la provincia de Buenos Aires que fue presentado por la edil Schvartz y, a raíz de una modificación, terminó siendo aprobado por todos los bloques. "Entendiendo que la crisis económica y social por el Covid-19 se extendió en el tiempo, sin tener en claro el fin del aislamiento social, preventivo y obligatorio, adherimos a una ley que se presentó en la Cámara de Senadores que solicita la prórroga de la devolución de ese dinero hasta abril 2021", enfatizó la concejal. Según explicó, este fondo fue creado con la finalidad de asistir a las familias campanenses de pocos recursos que afrontan con muchas dificultades la pandemia. Además, el concejal Ernesto Meiraldi se refirió a la adhesión a los registros nacionales y provinciales de donación de plasma a los efectos de regularizar su uso en pacientes recuperados de Covid-19. En este sentido, resaltó la importancia de esta iniciativa, al tiempo que instó a todos los vecinos que contrajeron el virus y ya recibieron el alta médica a que se acerquen al Hospital Municipal San José para concretar una entrevista que les permitirá donar sus plaquetas. "Un paciente recuperado puede ayudar a que otros nueve estén mejor", aseguró. Además, indicó que si algún vecino está atravesando por una difícil situación de salud y que requiera ayuda del Municipio, que "no utilice las redes sociales y se acerque a la Mesa de Entrada o al nosocomio local para realizar el reclamo". "Es lamentable que concejales que se enteraron de esta problemática, en vez de preocuparse por el estado de salud y de resolver la situación, traen la problemática al recinto para hacer propaganda política", sostuvo Meiraldi al tiempo que indicó que PAMI le autorizó al paciente la biopsia en cuestión en otro centro de salud. En tanto que, Sala remarcó que "con proyectos inviables y falaces, la oposición trata con mucha irresponsabilidad las problemáticas reales que están teniendo los vecinos, queriéndolos confundir". Además, explicó que el programa auxilio Pyme no contó con su acompañamiento porque "en primer instancia el HCD no puede ordenarle al Departamento Ejecutivo para que modifique el presupuesto que ya aprobamos, como así tampoco es claro, porque por un lado dice que el Municipio no sería el garante, pero si es el que está respaldando el crédito que ni ellos saben como implementarlo". Y, Medina le solicitó a sus pares de otras bancadas que eviten "ponerle palos en la rueda" a la gestión del intendente Sebastián Abella y los llamó a trabajar con "compromiso y responsabilidad por el beneficio de los vecinos, sin buscar réditos políticos". Asimismo, destacó los grandes avances que llevó adelante el jefe comunal en Campana a lo largo y ancho de la ciudad, como también todas las acciones que está encarando junto a su equipo de salud a fin de mitigar la propagación del Coronavirus.





#Video HCD Campana: Sesión Ordinaria, 2 de Julio de 2020. https://t.co/ViFeGVoJZ5 — La Auténtica Defensa (@LADdigital) July 2, 2020

Concejales de Juntos por el Cambio se refirieron a los proyectos aprobados en el HCD

