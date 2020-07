Sancionan Ordenanza para profesionalizar a los emprendedores alimenticios

P U B L I C









El HCD aprobó la creación del Registro Municipal de Pequeñas Unidades Productoras Alimenticias. Mariela Schvartz, autora del proyecto, señaló que se busca "formalizar la actividad y ampliar el canal de ventas". La historia de la mujer que empezó en su cocina, se capacitó con el Municipio y logró que sus alfajores se vendan en los shops de estaciones de servicio. En menos de cinco años, Mazapam pasó de ser una incipiente iniciativa gastronómica a una marca presente en las góndolas de los shops de estaciones de servicio más importantes. "El alfajor de Campana" -tal es el slogan que le otorgó su creadora, Natalia Escarabelli- hizo el recorrido que cientos de emprendedores alimenticios sueñan para sus propios productos y que tantos requisitos, sumada a la falta de recursos, suelen dificultar. Pero Mazapam es un caso de éxito que Juntos por el Cambio busca sistematizar, sabiendo el rol auxiliador que el emprendedorismo está jugando durante la crisis económica desatada por la pandemia. "La idea es poder ayudar a todas aquellas personas -en nuestra ciudad hay muchísimas- que hacen elaboración de alimentos de forma precaria, para que puedan formalizar su actividad y ampliar su canal de ventas", explicó la concejal Mariela Schvartz, autora del proyecto de ordenanza aprobado el jueves que sancionó la creación del Registro Municipal de Pequeñas Unidades Productoras Alimenticias (RemPUPA). Schvartz señaló que "muchos de los productores no tienen las condiciones sanitarias en el espacio físico de elaboración y tampoco en la instancia de comercialización", por lo que valoró el RemPUPA como una forma de articular asistencia desde la Secretaría de Desarrollo Económico y la Dirección de Bromatología y Zoonosis para que estos pequeños negocios "puedan encuadrarse dentro la reglamentación sanitaria, porque todo lo que tiene que ver con el Código Alimentario Argentino los deja afuera". El RemPUPA se basa en un programa implementado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en Mar del Plata hace 9 años, que promovía la generación de ordenanzas municipales normativas para la microfabricación y venta de alimentos elaborados, y que desde entonces se han replicado en varios distritos bonaerenses. En Campana, y el según el texto de la flamante ordenanza al que tuvo acceso La Auténtica Defensa, dará "una cobertura al tejido productivo más débil de la cadena generando un marco técnico, legal y de respaldo" para los emprendedores que hoy se desempeñan en un "mercado informal sin ningún tipo de valorización, registro ni acompañamiento". "El no tener un producto donde ellos puedan colocar por ejemplo fecha de elaboración y vencimiento y los ingredientes utilizados, hace que los comercios habilitados no les puedan comprar y los obliga a vender en las puertas de las fábricas o en las ferias. Entonces la idea es poder acompañarlos de manera integral, que puedan acceder a un certificado bromatológico y ampliar su puntos de ventas insertándose en el mercado formal", comentó Schvartz. Y remarcó que la inscripción al RemPUPA es "totalmente gratuita" y de carácter no obligatorio. La ordenanza específica qué se puede vender: alimentos azucarados, licores artesanales, panificados, pastas sin relleno, elaboración de frutas secas, productos de chocolate, turrones, barras de cereales, farináceos, repostería, productos manufacturados de origen vegetal, escabeches y miel. Define las dimensiones máximas que puede tener el microempredimiento. También la información a rotular en los envases de los productos. Y establece que los inscriptos en el RemPUPA estarán sujetos a auditorías de parte del Municipio, que puede llegar a decomisar la mercadería que no cumpla las condiciones establecidas. "Queremos incluso tentar a los comercios de la zona a vender productos elaborados por los emprendedores de Campana, contribuyendo así al crecimiento de la economía social", expresó Schvartz. Con la ayuda del Municipio, Natalia Escarabelli logró que su marca de dulces artesanales Mazapam sea hoy comercializada en las estaciones de servicios Axion energy de Mitre y San Martín y La Carmela. Arrancó en 2015 y tres años después tomó "la difícil decisión" de dejar su inmobiliaria y dedicarse full time a la gastronomía. A partir de entones, supo que la sustentabilidad a largo plazo se jugaría en la profesionalización de su negocio. En 2019 Natalia fue una de las cien mujeres anotadas en el programa Impulsar; hacia fin de año había recibido capacitaciones desde en marketing y contabilidad hasta enfocadas en inteligencia emocional, pudiendo así llevar su plan de negocios a otro nivel. "Cuando una empieza un emprendimiento se manda con el sentimiento a full, pero hay un montón de detalles que tenés que aprender en el transcurso", aseguró en contacto con LAD. "Ese trabajo en Impulsar me ayudó a poder desarrollar y valorar el productor, a saber cómo presentarlo y cómo contarlo, porque a veces uno hace cosas y no la podés hacer dar a conocer y que el público te vea", explicó la creadora de Mazapam, que entre Facebook e Instagram suma más de 2.500 seguidores. De toda su gama de productos dulces, Natalia eligió el alfajor de nuez pecán como su "caballito de batalla" después de entrarse en el curso que era una de los frutos típicos de esta región. La decisión empresarial la ayudaría a instalar lo que tenía para ofrecer, por eso lo llamó "el alfajor de la ciudad". Una Campana que apuesta a sus emprendedores para seguir haciendo girar la rueda en tiempos de pandemia.



