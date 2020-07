La Escuela Pública sostiene la continuidad pedagógica y asiste a familias vulnerables en la pandemia

Los docentes protagonizan la educación en la virtualidad y canalizan la asistencia estatal. Colaboran organizaciones políticas y sociales. Hace años que la escuela pública viene desarrollando una tarea de asistencia a familias vulnerables en todos los barrios de Campana, complementando con nuevas funciones y responsabilidades su función básica de educar. Muchas escuelas tienen comedores escolares donde los chicos almuerzan, o toman la merienda o el desayuno. Además, las escuelas se han transformado en una de las presencias mas fuertes del estado dentro de la comunidad para detectar e intervenir en problemáticas sociales tan diversas como la necesidad económica extrema, adicciones, violencia de género, embarazo adolescente, abuso de menores o suicidios. Los directivos de las escuelas y sus docentes se hacen cargo de enfrentar estas problemáticas con las herramientas que tienen. La escuela es una de las pocas instituciones que está presente de manera efectiva en todos los barrios, y que se preocupa y trabaja para contener y asistir a los vecinos más vulnerables que en estos tiempos se encuentran solos y sin recursos. En la pandemia todas estas funciones se reconvierten y se potencian. En poco más de un mes las escuelas diseñaron dispositivos para garantizar la continuidad pedagógica de sus alumnos de manera artesanal. La educación virtualizada llegó a la fuerza, sin capacitación, sin plan de acción, sin inversión en tecnología, sin tiempo, y a prueba y error. La cancelación del programa Conectar Igualdad privó al sistema educativo de muchas herramientas que podrían haber sido muy útiles en este contexto. Con los dispositivos tecnológicos con que cuentan los docentes y los alumnos se armaron grupos de Whatsapp, plataformas classroom, videollamadas, clases por zoom o lo que sea. Muchas familias comparten un celular entre varios hermanos, o gastan la plata que no tienen para cargar datos en el teléfono y que los chicos puedan hacer la tarea. Algunos ni siquiera cuentan con eso, y la escuela se ingenia la manera de hacerles llegar los cuadernillos impresos para que no pierdan el contacto con la escuela. En muchos casos la actividad pedagógica se complementa con la urgencia de contener y acompañar a los chicos y las familias durante el encierro que ya lleva tres meses. Muchos papás se quedaron sin trabajo a causa del aislamiento obligatorio y los trabajadores de la economía informal no pueden salir a trabajar. Además, la ansiedad por el encierro y la incertidumbre son un caldo de cultivo para conflictos latentes que estallan en la cuarentena, y solo la escuela tiene los lazos sociales necesarios para visibilizar y actuar. El Servicio Alimentario Escolar también se reconvirtió en la pandemia. Con las escuelas y los comedores cerrados, ahora los alimentos se entregan a las familias mediante operativos de distribución en bolsones. Cada dos semanas, y con apoyo logístico de la municipalidad, las escuelas entregan los envíos de mercadería de la provincia directamente a las familias. Ese contacto directo sirve también para indagar como van las cosas en casa. Si los chicos están bien, si hacen la tarea. Los equipos de trabajo para los operativos en las escuelas se armaron con directivos y docentes voluntarios que desafían al Covid-19 y ponen el cuerpo para asistir. Pero la demanda de asistencia es superior a los recursos existentes. Papás y mamás de chicos vienen y piden, y no hay para todos. Es que en muchos casos la pandemia profundizó la caída de las economías familiares, y el que estaba bien ahora necesita. En la mayoría de las escuelas los propios docentes se están organizando para generar más recursos, a través de donaciones de alimentos, ropa o artículos escolares. También participan organizaciones gremiales, sociales, barriales y políticas. Una de estas organizaciones es el Movimiento Mayo, que organizó una red de voluntarios para colaborar en los operativos de distribución de alimentos fuera de las escuelas, colaborando para organizar a las familias que esperan la asistencia, manteniendo el distanciamiento social de 2 metros en la fila, y trabajando en el mantenimiento de las normas de sanitización, higiene y cuidado en prevención del coronavirus. El movimiento también gestiona donaciones y con el aporte económico de sus militantes organizó un operativo de distribución semanal de mercadería a familias que no reciben los bolsones que entrega la escuela en el barrio Las Acacias y otros barrios. Movimiento Mayo es una agrupación política que integra el Frente de Todos y está compuesta en su mayoría por docentes. Por donaciones, mayor información o para sumarse a la iniciativa dirigirse a facebook.com/movimientomayocampana







La Escuela Pública sostiene la continuidad pedagógica y asiste a familias vulnerables en la pandemia

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar