La Presidenta del bloque de Concejales del Frente de Todos-PJ, Soledad Calle, anticipó el anuncio de medidas especiales impulsadas desde la Provincia para dar respuesta económica a los sectores más afectados para la pandemia, entre los que se encuentran peluquerías, salones de fiestas infantiles, lavaderos, entre otros. "Es irresponsable no reconocer la gravedad de la situación local, ni en lo sanitario ni en lo productivo" aseguró la edil, y señaló que se trabaja articuladamente con ANSES y distintos organismos en busca de soluciones. La titular del bloque de Concejales del Frente de Todos-PJ, Soledad Calle, anticipó una batería de medidas que serán anunciadas en las próximas horas por el Gobernador Axel Kicillof, las cuales apuntan a generar una respuesta económica a los sectores más afectados por la pandemia, entre los que se encuentran peluquerías, salones de fiestas infantiles, lavaderos, y otras actividades que debieron restringir "a cero" sus posibilidades de funcionamiento, debido las condiciones de aislamiento social, preventivo y obligatorio. "Los campanenses debemos estar tranquilos que ni el Presidente ni el Gobernador nos van a dejar solos en esta situación" señaló Calle, quien además cuestionó que "el Intendente no haya contemplado las consecuencias que existían al insistir a cualquier costo con avanzar de Fase. Es irresponsable no reconocer la gravedad de la situación local, ni en lo sanitario ni en lo productivo. Hoy nos encontramos en la búsqueda de mecanismos para solucionar ésta situación, en diálogo permanente con ANSES, y con los distintos organismos nacionales y provinciales, contándoles en detalle lo que ocurre en nuestra Ciudad, desde lo sanitario y desde lo económico". Sobre la batería de líneas de ayuda que anunciará Kicillof y que alcanzarán también a vecinos de nuestra Ciudad, Soledad Calle anticipó: "Se trata de un Programa de Asistencia a los Sectores Afectados por la pandemia, y consiste en varias herramientas. Una de ellas, y tal vez la más importante, será el lanzamiento del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) bonaerense, el cual beneficiaría especialmente a las micropymes que no calificaron para el ATP Nacional. La intención de la provincia es ayudar a comercios y lugares de entretenimiento como peluquerías, salones de fiestas infantiles, lavaderos, etc., financiando el 50% de un salario mínimo por tres meses". Según la edil, el Gobierno provincial también impulsará medidas de "alivio fiscal, por ejemplo, a través de la reducción de las alícuotas de las deducciones de los anticipos de Ingresos Brutos ante Arba. Esto además permitirá regularizar la situación de los agentes de retención. Sumado a lo anterior, el Banco Provincia presentará nuevas líneas de crédito a tasa subsidiada destinadas a aquellas empresas que no accedieron a los créditos al 24%, como pymes, colegios privados, etc., y que contemple un período de gracia para empezar a pagar". No obstante, desde la Gobernación también se anunciaría la generación de un fondo específico para la actividad de turismo y cultura. "El Gobernador y su equipo está trabajando en una ayuda para el día después de la cuarentena, para cuando estas actividades, paralizadas en su totalidad, vuelvan a comenzar. En este sentido, la provincia pondrá a disposición del municipio un fondo que se distribuirá para financiar el reacondicionamiento de los espacios de cultura y turismo. Para ello, cada intendente deberá presentar un listado de los establecimientos del sector. No será un crédito, no lo tienen que devolver, sólo tienen que hacer un rendimiento de los gastos" anticipó Calle. "La intención es contener en especial a las micro pymes. Sabemos que la provincia no cuenta con muchos recursos, en parte por la delicada situación financiera recibida en Diciembre. La pandemia profundizó la crisis, por eso hay que trabajar con responsabilidad, diálogo y pensando siempre en el bienestar común. Hoy, lo importante, es estar cerca de aquellos que la están pasando peor" concluyó la Concejal del Frente de Todos-PJ.

