Roses anunció el inicio del programa de asistencia a comerciantes locales para impulsar la venta online

El municipio acompañará a los comercios afectados por la pandemia para que puedan desarrollar sus canales digitales. También confirmó que la provincia habilitó nuevas actividades: fonoaudiólogos y el comercio take away textil. En diálogo comerciantes locales a través de una reunión vía Webex, el secretario de Desarrollo Económico, Sergio Roses, anunció que el Municipio los acompañará ante la baja en las ventas a raíz del aislamiento social, preventivo y obligatorio. "Estamos trabajando junto a diferentes grupos de comerciantes analizando medidas que puedan ayudarlos en este difícil momento", destacó el funcionario. Entre las medidas que lanzó el Municipio se encuentra el programa "#CompraEnCampana", que además de un portal que ya está online –un catálogo que reúne a más de 200 comercios locales- también se agregó un plan de mentoreo y asistencia para potenciar el desarrollo de la venta online de los comercios locales. "Vamos a trabajar en una primera etapa con 100 comercios a los que vamos a acompañar en el desarrollo de sus redes sociales y canales de venta online", precisaron desde el Municipio. "La idea es asistir a los rubros comerciales que hoy se ven impedidos de abrir y que necesitan potenciar sus ventas online", destacó Roses. "Solo un 45% de los comercios de las principales calles comerciales de la ciudad (avenidas Rocca, Varela, Mitre y Sarmiento) tienen desarrolladas y actualizadas redes sociales comerciales (páginas de Facebook e Instagram). Menos del 30% tiene tiendas online o páginas con venta y entrega domiciliaria", explicaron desde la Secretaría de Comunicación del Municipio, que junto a la Secretaria de Desarrollo Económico y Social llevan adelante estas medidas. "Vamos a apoyar con todos nuestros equipos a los comerciantes, acompañándolos en este momento y buscando que esta crisis sea una oportunidad para que desarrollen los canales de venta no presenciales", resaltó Roses. OTRAS MEDIDAS También, el Municipio lanzó una campaña publicitaria para posicionar el compre local de cara a la semana de la dulzura y desde las cuentas en Facebook e Instagram oficiales se publicitará a distintos comercios y emprendedores locales para que los vecinos conozcan las opciones con que cuentan. En abril, el intendente ya había anunciado la eximición del pago de la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene a pequeños y medianos contribuyentes. El beneficio impositivo alcanzó a todos aquellos que vieron disminuidos sus ingresos debido al cierre parcial o total de sus actividades. NUEVAS ACTIVIDADES HABILITADAS Si bien el aislamiento social, preventivo y obligatorio continúa, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires habilitó nueva actividades: fonoaudiólogos y el comercio take away textil.



Roses anunció el inicio del programa de asistencia a comerciantes locales para impulsar la venta online

