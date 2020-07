Mara Pedrazzoli

Repasamos algunas declaraciones, primeras, de los lineamientos de política para el día después. Será clave el financiamiento público para motorizar la economía. El programa nacional Potenciar Trabajo firmado el día viernes entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el organismo análogo en provincia y el gobernador de Buenos aires habla de promover la inclusión socioproductiva en la provincia de Buenos Aires, potenciando 5 sectores clave afectados por la pandemia: la construcción, producción de alimentos, textil, economía del cuidado y el reciclado. Prevé créditos bancarios y no bancarios subsidiados a tasas del 3% anual y registros de trabajadores de la economía popular para facturar sin carga tributaria. Arroyo lo signó como parte de la política social pospandemia, que apunta a reconstruir el desarrollo de abajo hacia arriba. También intendentes y miembros de los movimientos sociales firmaron la propuesta. Arroyo hace un tiempo promete un plan de tres pilares: el trabajo, los ingresos y los servicios. El Potenciar Trabajo apunta a incrementar las horas de trabajo (informal) de quienes hoy perciben alrededor $8.500 mensuales(esto es la mitad del salario mínimo vital y móvil). El ingreso universal para el período pospandemia aún está en estudio, es un trabajo conjunto entre Desarrollo Social y ANSES, beneficiaría a las personas (o familias) en situación de extrema vulnerabilidad (un grupo aproximado de 9 millones entre los 11 que reciben la tarjeta alimentaria y unos 3 millones de los 9 beneficiarios del IFE). Por último, la urbanización de los 4.000 barrios populares a nivel nacional deberá contemplar obras profundas de infraestructura. De las crisis se aprende. El Estado identificó 4 grupos entre los actuales beneficiarios de alguna asistencia social: los pobres estructurales, quienes hacían changas y perdieron sus ingresos, quienes tenían un trabajo informal integrado pero con la pandemia los ingresos les cayeron a cero y quienes tienen trabajo formal con ingresos muy bajos (como los mozos, taxistas, remiseros; una población que otrora no era vulnerable). La caída de la actividad económica este año bordeará el -12% anual, cercana al récord histórico de -15% durante la crisis del año 2001. En el mundo entero el desplome económico será el más pronunciado en 120 años de historia. Es de esperar que la contención social persista si el espíritu humanista que alberga la política pública logra también salvarse. Afortunadamente, nos recuerda el ex cepalino José Antonio Ocampo, son pocos los países que actualmente aplican las otrora aplaudidas políticas de austeridad fiscal como recetas para potenciar el crecimiento. Debemos enfocarnos en los impuestos y menos en la deuda, recomienda el profesor. Es hora que quienes más tienen, y han evitado por largo tiempo pagar una parte justa, realicen su aporte. Insiste en que políticas tributarias equivocadas agravarán el daño a corto plazo e impedirán la recuperación en el mediano plazo. Es verdad, simple y difícil a la vez. Todavía tenemos un resabio neoliberal importante en nuestro cerebro colectivo. La propuesta de reforma tributaria que el ejecutivo llevará a debate en el Congreso de la Nación dará cuenta de ello, pero además de necesaria es prácticamente la única alternativa para transitar una salida menos dolorosa de la crisis actual. Se hablará sobre presión tributaria, el nuevo número de moda será el 28% de recaudación impositiva de Argentina con respecto a su PIB. Bastante por debajo del promedio de los países europeos que tienen un Estado presente, principal proveedor de servicios de educación y salud. En línea con el 24% de Estados Unidos. Se hablará de calidad de los servicios públicos. De progresividad impositiva y elusión fiscal. Será la hora de crear registros realistas sobre los caminos que utilizan las grandes empresas para evadir impuestos. Serán discusiones en tándem con otras a nivel global, de eso hablábamos cuando pensamos en la solidaridad. En un poco de justicia distributiva.



¿Cuán equitativa será la pospandemia?

Por Mara Pedrazzoli

