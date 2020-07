Axel Cantlon

Días pasados se publicó el informe de la situación económica financiera municipal de Campana del primer semestre 2020 con cierre el 30/06/2020. Este informe da más información sobre los motivos del aumento de las tasas municipales llevada adelante a pesar de todos los cuestionamientos. El informe semestral muestra que la recaudación del primer semestre cayó en un 10% con relación al año pasado. Ahora en términos reales, es decir incluyendo la inflación Interanual la recaudación cayó un 40 por ciento (si consideramos la inflación 50%-). Esto significa una gran dificultad para la recaudación, algo que es lógico por la cantidad de tiempo de aislamiento en fase 1 que impidió abrir el municipio, pero también -y fundamentalmente- por las dificultades que tuvieron muchos vecinos para ordenar su economía en estos tiempos de pandemia donde 8 de cada 10 personas tienen deudas según informes nacionales que se publican en diferentes medios de opinión pública. Luego, en lo que tiene que ver con los gastos, el municipio gastó más con relación a lo recaudado, siendo el excedente de gastos de unos 140 millones de pesos más de los ingresos. Este mayor gasto significa que Campana tendría en caja un 40% (37% exactamente) menso de lo que tenía a fin del año 2019; según la información remitida en la última rendición de cuentas. Según el análisis que realizó nuestro equipo económico, también el aumento de compromisos del municipio y la imposibilidad de pago de estos compromisos, aumentó la deuda municipal en estos 6 meses en un total de 200 millones de pesos. Es decir que si comparamos el monto total de las deudas municipales a 12/2019 con las correspondientes a 06/2020; este importe aumentó en un 94%. En definitiva; luego de analizar la información de la rendición de cuentas municipal de 2019 con el Informe semestral publicado en la página web de la Municipalidad de Campaña; en estos 6 meses el agujero fiscal del Municipio de Campana aumentó en 350 millones de pesos en este semestre solamente; y a eso además habría que adicionarle los 200 millones de pesos más que se habían gastado en 2019 con relación a lo recaudado en todo el año. Lo más preocupante es que no se vean medidas del municipio para hacer más eficiente el gasto público. Por el contrario, crean la Agencia de Recaudación adicionando nuevos funcionarios y gastos políticos que engrosarán el rojo de las cuentas municipales. Seguramente en el Municipio, habrían creído que este año podrían recuperar el gasto de más que se hizo en 2019 fácilmente; haciendo economía en algunas áreas de la Municipalidad durante un tiempo; ahora la situación es diferente y habrá que enfrentar estas dificultades de otra manera, con cambios en el gasto, pero no se ve ninguna reacción en ese sentido. Desde nuestro espacio creemos que existen distintas alternativas que no están utilizando, y ofreceremos un paquete de medidas destinadas a modificar esta situación.



Opinión:

Los números de la recaudación apremian

Por Axel Cantlon

