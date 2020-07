Desde la oposición aseguran que el Jefe Comunal "tomó decisiones sin contemplar los riesgos que conllevaban". Los Concejales Rubén Romano y Oscar Trujillo sostuvieron que "una mesa de diálogo como la que sugiere un Comité de Crisis, precisamente podría haberle presentado alternativas para responder a la legítima demanda laboral de muchos sectores, sin perjudicar a aquellos cuyas actividades se encuentran totalmente restringidas y dependen de la ayuda del Estado". Señalaron que tampoco se percibirían los fondos ATP a empresas. Tras conocerse las declaraciones de la titular del ANSES, Fernanda Raverta, sobre la nueva modalidad para el pago de los $10.000 contemplados por el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que en su tercera etapa será exclusivamente para los Distritos contenidos en la Fase 1 (Campana se encuentra en Fase 3), desde la oposición consideraron como "imprudente e irresponsable" la forma en que desde el Municipio se manejó la situación. Al respecto, el Concejal y Presidente del Partido Justicialista, Oscar Trujillo, hizo foco en la figura del Intendente Sebastián Abella, y dijo: "la máxima autoridad del Municipio es quien tiene siempre la mayor responsabilidad en lo que involucre a su Ciudad. Creo que la falta de diálogo llevó al Intendente a cometer errores que a la fecha ponen en riesgo los IFE y los ATP, y buscar alternativas a ésta realidad es algo en lo que desde nuestro espacio político estamos trabajando. Pero no será sencillo volver atrás". Trujillo señaló además que "fue el propio Intendente quien le dijo a nuestro Gobernador que en Campana no había casos, que podíamos funcionar casi con normalidad. Le aseguró que teníamos disponibilidad de camas, pero muchos vecinos han denunciado que no tuvieron asistencia médica cuando la requirieron, e incluso fueron derivados a otras ciudades. Ha sido un error exagerar nuestra suerte. Pero gestionar una crisis implica balancear las tensiones que se generan, y tomar decisiones siempre pensando en las mayorías". Por su parte, el Concejal Rubén Romano reconoció la importancia de sostener la actividad comercial. "Hay una demanda legítima de sectores del comercio para trabajar. Pero no se trata de flexibilizar así porque sí, sino de gestionar la aprobación de los protocolos y garantizando medidas de protección y de seguridad para todos. En la resolución de la primer demanda, la económica, Abella no se dio cuenta que generó un problema mayor e incluso afectó al comerciante que quiso proteger, porque saldrían de circulación casi 100 millones de pesos que los beneficiarios de IFE gastan en Campana para cubrir necesidades básicas". Por último, el Concejal del Frente de Todos-PJ manifestó: "Nunca debió ponerse en riesgo el cobro del IFE para 10 mil vecinos ni los ATP, que también al momento están destinados sólo a los Municipios en Fase 1. Ahora nos tenemos que poner a trabajar en la búsqueda de soluciones. Pero con el problema encima, cuando en el simple marco de una mesa de diálogo como la que sugiere un Comité de Crisis, precisamente podría haberle presentado alternativas para responder a la legítima demanda laboral de muchos sectores, sin perjudicar a aquellos cuyas actividades se encuentran totalmente restringidas y dependen de la ayuda del Estado. Hoy tenemos un problema gravísimo, a la fecha estamos fuera de IFE y ATP, y nuevamente tenemos que ir a pedirles al Presidente y el Gobernador que nos salven las papas. Sería mucho mejor para nuestra comunidad contar con un gobierno que dialogue y un Intendente que reflexione, se ocupe menos de las chicanas políticas y más de gestionar para todos".

Los concejales se refirieron a la situación local luego que los beneficios pasaran a ser cobrados sólo por la Fase 1.



FdT-PJ:

"La falta de diálogo llevó al Intendente a cometer errores que ponen en riesgo los IFE y los ATP"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar