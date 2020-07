Los titulares de las Comisiones de Trabajo de las legislaturas nacional y bonaerense reflexionaron sobre los derechos de los teletrabajadores. "Tenemos que velar, por ejemplo, porque el teletrabajo no genere una sobrecarga en las tareas del hogar: en más del 70% de los casos recae sobre las mujeres", señaló la diputada provincial Soledad Alonso. "Desde mi mirada, que está atravesada por la militancia sindical y la perspectiva de género, entiendo que quienes teletrabajan se encuentran desplazados de un espacio natural de socialización que es justamente, el lugar de trabajo. Esa falta de contacto presencial con otros compañeros, conlleva un debilitamiento de los lazos de solidaridad, lo cual no es menor. Frente a esta nueva realidad, el rol del sindicalismo será fundamental para proteger los derechos del teletrabajador y no permitir que se naturalicen irregularidades o abusos por parte del empleador. Ahí juegan principios tan básicos como por ejemplo el derecho a la desconexión y la privacidad fuera del horario laboral acordado", señaló la Diputada Provincial Soledad Alonso. Alonso, quien es presidenta de la Comisión de Trabajo de la cámara baja bonaerense, participó este viernes de un panel integrado también por de Vanesa Siley (Diputada Nacional, Presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados de la Nación), Omar Plaini (Senador Provincial y Presidente de la Comisión de Trabajo y Legislación Social de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires), y Daniel Lovera (Senador Nacional y Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores de la Nación) en el que los 4 legisladores reflexionaron en torno al documento "Los derechos de las teletrabajadoras y los teletrabajadores" elaborado por "Punto de Encuentro Teletrabajo". El encuentro virtual fue organizado el "Foro para el Día después" y el "Grupo Descartes". "También tenemos que velar, por ejemplo, porque el teletrabajo no genere una sobrecarga en las tareas del hogar: en más del 70% de los casos recae sobre las mujeres, lo que tiene que ver no sólo con la actividad doméstica sino además con la atención de los niños o adultos mayores. Por eso, los sindicatos también tienen que estar atentos y se visibilice a través de la perspectiva de género las horas que las mujeres dedicamos en tareas de cuidado de nuestros seres queridos. Además de una demostración de amor, también es un trabajo en sí mismo. Por eso siempre insisto en que hay que profundizar en el reconocimiento social y económico de las tareas de cuidado", agregó Alonso. En este sentido, vale aclarar que una vez que se sancione la Ley Nacional, la legislatura bonaerense se ocupará de reglamentar su aplicación para los empleados provinciales: un universo de más de medio millón de personas.

LAS DIPUTADAS ALONSO Y SILEY; Y LOS SENADORES PLAINI Y LOVERA. LA LEGISLADORA DE CAMPANA PARTICIPARÁ EN LA REGLAMENTACIÓN DEL TELETRABAJO PARA LOS EMPLEADOS PROVINCIALES. MEDIA SANCIÓN La semana pasada el Proyecto de Ley de Teletrabajo obtuvo media sanción de la cámara de Diputados con 214 votos afirmativos, uno negativo y 29 abstenciones. A partir de mañana, comenzará a ser analizado en las comisiones del Senado. Una vez que sancionada la ley, habrá 90 días para su reglamentación y puesta en vigencia. Entre otros, el proyecto contempla los siguientes puntos: - Derecho a la desconexión digital. Establece la prohibición de que el empleador se comunique con el trabajador fuera de la jornada laboral. - Principio de voluntariedad. Quien trabaja en una posición presencial pasa a la modalidad de teletrabajo, debe expresar su acuerdo por escrito. - Derecho a la reversibilidad. El consentimiento prestado por la persona que trabaja en una posición presencial para pasar a la modalidad de teletrabajo podrá ser revocado por la misma en cualquier momento de la relación. - Elementos de trabajo. El empleador debe brindar las herramientas de trabajo y el soporte necesario para el trabajo a distancia, además de una compensación por gastos de conectividad. - Jornada laboral. Los teletrabajadores gozarán de los mismos derechos y obligaciones que las personas que trabajan bajo la modalidad presencial.

El teletrabajo bajo la lupa legislativa

