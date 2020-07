ASESINATO EN EL SUR El cuerpo sin vida de Fabián Gutiérrez, el ex secretario privado de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, fue hallado sin vida en la ciudad santacruceña de El Calafate, tras haber sido torturado y asesinado por un grupo de jóvenes, dos de ellos nietos de un reconocido escribano de la ciudad y otros dos parientes del actual intendente. La principal hipótesis es que fue asesinado por cuestiones personales o robo, desestimando vinculación política. El cadáver del ex funcionario, uno de los arrepentidos en la causa de los cuadernos, fue hallado enterrado y envuelto en una sábana en una vivienda del barrio Aeropuerto Viejo del distrito patagónico. Además estaba precintado, con signos de haber sido golpeado y presentaba un corte en el cuello. MÁS TRANSFERENCIAS El Estado nacional transfirió a las provincias recursos para gastos corrientes por $156.316 millones en los primeros cinco meses del año, lo que representa un incremento del 300,7% respecto del mismo período del año. Si bien los recursos fiscales ya mostraban cierto deterioro en los primeros meses de 2020, la baja de la producción y el consumo a partir del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio iniciado el 20 de marzo impactó de lleno en materia de recaudación impositiva, con el consecuente perjuicio en las transferencias a las provincias en concepto de Coparticipación Federal de Impuestos. Ese régimen establece transferencias diarias y automáticas a los 24 distritos subnacionales (la Ciudad de Buenos Aires y las 23 provincias) que en su mayoría dependen de él para financiar sus gastos de funcionamiento, en especial el pago de salarios del sector público provincial. PLAN NACIONAL El presidente Alberto Fernández aseguró este viernes que es "penoso creer que algunos" ciudadanos están "en mejores condiciones que otros" por su género y advirtió sobre el aumento de casos de violencia de género durante la cuarentena general impuesta ante la pandemia de coronavirus. El jefe de Estado se expresó de este modo al presentar el Plan Nacional de Acción Contra las Violencias por Motivos de Género 2021-2022, desde la residencia de Olivos junto a la Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. El Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022, presentado este viernes por el presidente Alberto Fernández, apunta a ser una herramienta "transversal y federal" del Gobierno para enfrentar la problemática y buscará en los próximo dos años "dotar de continuidad a una política pública de Estado". FALLAS EN LA APP Las fallas en la aplicación "Cuidar", que permite tramitar los permisos de circulación para los trabajadores esenciales, continúan y generan problemas a miles de trabajadores a la hora de mostrar sus autorizaciones para moverse, por lo que las autoridades recomiendan, entre otras cosas, hacer el trámite por la web. En los últimos días, usuarios de la aplicación comenzaron a quejarse por fallas que dificultan la tramitación de los permisos y la exhibición de la autorización para circular en los controles dispuestos en el AMBA, en el marco del aislamiento obligatorio. Una de las opciones recomendadas por el Gobierno nacional y el de la ciudad de Buenos Aires es tramitar y descargar el permiso de circulación directamente desde la web www.argentina.gob.ar. GOODBYE 2020 El cierre de Broadway se vuelve a extender, al menos hasta principios de enero. Aunque aún no se ha determinado una fecha exacta para que se reanuden las presentaciones, los productores de Broadway ahora están ofreciendo reembolsos para boletos adquiridos para espectáculos hasta el 3 de enero. Los teatros de Broadway cerraron abruptamente el 12 de marzo, cancelando todos los espectáculos -incluyendo 16 que estaban por estrenarse- y postergando indefinidamente la ceremonia de los premios Tony. Los productores, citando a las autoridades sanitarias y municipales, extendieron previamente el cierre al 7 de junio y luego al 6 de septiembre.



5 de Julio de 2020

