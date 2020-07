El 92% de los casos detectados ayer se dio entre Provincia y Ciudad de Buenos Aires, al tiempo que la ocupación de camas de terapia intensiva en el AMBA subió al 57,7%. En tanto, la cifra de víctimas fatales se elevó a 1.481 desde que comenzó la pandemia. El Ministerio de Salud de la Nación confirmó ayer 2.590 nuevos contagios de coronavirus en el país, por lo que el total de casos desde que comenzó la pandemia se elevó ahora a 75.376 en el país. De esa cifra, 1.069 (1,4%) son importados, 26.548 (35,2%) son contactos estrechos de casos confirmados, 35.186 (46,7%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. En cuanto a los nuevos infectados, la Provincia de Buenos Aires volvió a encabezar el ranking con 1.517 contagios (totaliza 38.410), mientras que la Ciudad de Buenos Aires sumó 899 (30.518). Así, entre ambos territorios reunieron el 92,3% de los casos reportados ayer, al tiempo que acumulan el 91,4% de todos los positivos detectados en el país. En el registro individual del resto de las provincias sobresalen los 53 nuevos casos en Chaco (acumula 2.262 en total), como así también lo que sucedió en provincias limítrofes como Río Negro (28 ayer; 962 totales) y Neuquén (20; 551) y también en Salta (16; 57) y Jujuy (14; 162). Además, Catamarca incorporó ayer otros cinco contagios después de haber reportado su primer caso el viernes. El resto: Córdoba (13; 668), Entre Ríos (5; 323), La Rioja (5; 96), Mendoza (4; 188), San Luis (1; 12), Santa Fe (5; 434), Tierra del Fuego (4; 153) y Tucumán (1; 82). En cambio, Chubut, Corrientes, Formosa, La Pampa, Misiones, San Juan, Santa Cruz y Santiago del Estero no registraron nuevos positivos. Finalmente, la ocupación de camas de terapia intensiva alcanza un 51,5% a nivel nacional, mientras que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la cifra se eleva al 57,7%. 44 MUERTES Este sábado, el Ministerio de Salud de la Nación confirmó otros 44 fallecimientos y la cifra de víctimas fatales se elevó a 1.481. Durante su reporte matutino ayer, la cartera indicó 16 de ellos, correspondientes a 10 hombres (seis de la provincia de Buenos Aires, tres de la Ciudad de Buenos Aires y uno en Neuquén) y 6 mujeres (cuatro bonaerenses y dos porteñas). Luego, en el informe vespertino se agregaron 28 nuevas muertes: 10 hombres (cuatro de la provincia de Buenos Aires, tres de CABA, dos de Chaco y uno de Santa Fe) y 18 mujeres (doce bonaerenses, cinco porteñas y una chaqueñas).

EL PAÍS SUPERÓ LOS 75 MIL CASOS POSITIVOS TOTALES AYER GINES: "HOY NOS VA MEJOR QUE A LA MAYORÍA" El ministro de Salud destacó la estrategia del gobierno nacional, aunque remarcó que "sin la colaboración de la gente, nada de esto sirve". Este sábado, el ministro de Salud, de la Nación, Gines González Garcia, afirmó que la posibilidad de una mayor flexibilización del aislamiento en el AMBA después del 17 de julio depende de "hacer bien las cosas". "Hoy es difícil decir qué va a pasar, pero acepto la teoría optimista para que entendamos que esto no es eterno", sostuvo el funcionario. El funcionario comentó, además, que el Gobierno sabe "las dificultades y los sacrificios de los argentinos" y entiende que "hay que volver a la normalidad lo antes posible, pero remarcó que, "sin la colaboración de la gente, nada de esto sirve". "Muchos países hicieron lo mismo y no tuvieron colaboración, y no les fue bien", aseveró González García en una entrevista con Radio Mitre. En ese sentido, destacó que las medidas adoptadas por el presidente Alberto Fernández ubican a la Argentina como uno de los países con menor cantidad de muertes de la región: "Hoy nos va mejor que a la mayoría", agregó. "Yo entiendo que es mucho tiempo, que hay cansancio y necesidades", indicó el funcionario y añadió que se trata de una medida del Ejecutivo para proteger a la sociedad.

GINES GONZÁLEZ GARCÍA, MINISTRO DE SALUD DE LA NACIÓN.

Coronavirus:

2.590 nuevos contagios y 44 fallecimientos ayer en Argentina

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar