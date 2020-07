NOTICIA RELACIONADA: Coronavirus:

2.590 nuevos contagios y 44 fallecimientos ayer en Argentina El ministro de Salud destacó la estrategia del gobierno nacional, aunque remarcó que "sin la colaboración de la gente, nada de esto sirve". Este sábado, el ministro de Salud, de la Nación, Gines González Garcia, afirmó que la posibilidad de una mayor flexibilización del aislamiento en el AMBA después del 17 de julio depende de "hacer bien las cosas". "Hoy es difícil decir qué va a pasar, pero acepto la teoría optimista para que entendamos que esto no es eterno", sostuvo el funcionario. El funcionario comentó, además, que el Gobierno sabe "las dificultades y los sacrificios de los argentinos" y entiende que "hay que volver a la normalidad lo antes posible, pero remarcó que, "sin la colaboración de la gente, nada de esto sirve". "Muchos países hicieron lo mismo y no tuvieron colaboración, y no les fue bien", aseveró González García en una entrevista con Radio Mitre. En ese sentido, destacó que las medidas adoptadas por el presidente Alberto Fernández ubican a la Argentina como uno de los países con menor cantidad de muertes de la región: "Hoy nos va mejor que a la mayoría", agregó. "Yo entiendo que es mucho tiempo, que hay cansancio y necesidades", indicó el funcionario y añadió que se trata de una medida del Ejecutivo para proteger a la sociedad.

GINES GONZÁLEZ GARCÍA, MINISTRO DE SALUD DE LA NACIÓN.

Gines González García: "Hoy nos va mejor que a la mayoría"

