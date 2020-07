La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 05/jul/2020 Recuerdos de un Comerciante









Desde la mítica esquina de la calle "Real", Alberico se convirtió en uno de los referentes del comercio local, basando su éxito en una relación empática con sus clientes a quién siempre consideró "sus amigos". Alberico Guglielmi nació en Italia el 19 de Junio de 1905. Llegó a la Argentina en el año 1910. Trabajó como panadero con su padre y hermanos, desde el año 1914. La primera panadería fue instalada en las afueras de nuestra ciudad, ésta se llamó "La Rosa". Luego se mudó al centro y en la calle Rawson abrió junto a sus padres y hermanos otra que se llamó "Panadería Campana", allí comenzó a aprender el oficio de pastelero, mientras que por las noches asistía al colegio "Franco Argentino" para hacer la carrera de Tenedor de Libros. Ya la gente de Campana empezó a conocerlo y quererlo por su bonhomía, por su ayuda al prójimo, su simpatía y su gran generosidad. Todos lo conocían como "Alberico", como "el petiso", el pelado de la sonrisa sin igual. Se casó en el año 1936 con María Elena Gadea y tuvo dos hijas: Marilena Nanci y Stella Maris, que hoy honran su recuerdo. En el año 1940 abrió un negocio de Confitería en la esquina de la calle Rivadavia 150 (antigua calle Real, hoy Rocca) y éste se convirtió en el más grande emporio de la época. Él, personalmente junto a su esposa y hermanos, vendía sus propias confituras y helados, organizaba con sus ricas dulzuras todo tipo de reuniones: bautismos, casamientos, cumpleaños. Su confitería fue el alma de Campana, el punto fijo de reunión de las fiestas de carnaval y los corsos de la calle Real. ¿Quién de nosotros, los que ahora peinamos canas, no se dio cita en la esquina de Alberico? ¿Quién no gozó de su habitual simpatía, de su risa sin igual?... ¿Quién no recuerda que no había niño que se fuera sin la yapao sin una golosina? Todo eso habla del cariño y el reconocimiento que le tenían sus amigos y clientes. Fue amante de la música, ejecutaba el bandoneón y reunía a todos sus amigos en la cuadra de su confitería, cultivando amistades a granel. Fue un hombre de gran corazón, quiso e hizo en su corto tiempo de vida todo lo que estuvo a su alcance y fue feliz… Una noche enfermó para morir en pocas horas y la casa se llenó de gente. Todos querían salvar su vida ofreciendo su sangre. Los muchachos de la esquina no podían creer lo que sucedía. Cerró los ojos en la madrugada del 22 de abril de 1956. Su deceso conmocionó Campana y un mundo de gente lo acompañó hasta su última morada. Él se fue, pero la esquina de Alberico sigue siendo el mejor de los recuerdos.

