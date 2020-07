La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 05/jul/2020 Efemérides del día de la fecha, 5 de julio







EL "KUN" AGÜERO DEBUTA EN PRIMERA DIVISIÓN Transcurría el año 2003 cuando el adolescente, de apenas 15 años, cumplía su sueño de debutar en Primera División. Con el Estadio Libertadores de América repleto de hinchas y un resultado desfavorable, debido al gol de Celso Esquivel, Oscar Ruggeri sacó al "Kun" del banco de suplentes y, a los 24 minutos del segundo tiempo, lo hizo entrar por Emanuel Rivas. Pese a los esfuerzos del recién ingresado, San Lorenzo terminó llevándose los 3 puntos con un marcador paralizado en 1-0. Años más tarde, el jugador consolidado en el Manchester City, le dijo al "Cabezón", en el programa "90 minutos de fútbol": "me hiciste debutar y no me olvido lo que me dijiste: ‘entrá, divertite y jugá como en las inferiores’". FALLECE LUIS SANDRINI Luis Santiago Sandrini Lagomarsino nació el 22 de febrero del año 1905 en San Pedro, Buenos Aires. Hijo de un actor de circo apasionado por la actuación, Sandrini siguió los pasos de su padre desde pequeño actuando de payaso en una compañía circense. A pesar de recibirse de maestro a los 18 años, nunca ejerció puesto que su atracción por la actuación y las risas del público no lo dejaron entrar a las aulas. Así, el incipiente actor integró el elenco del Circo Rinaldi antes de dar el gran salto en la prestigiosa compañía teatral de Elías Alippi y Enrique Muiño: "todo lo que aprendí se lo debo al teatro. Para mí es la verdadera escuela." En el año 1933 se destacó interpretando a Eusebio en la obra teatral "Los tres berretines", ese mismo año, debutó en el cine, en la primera película sonora argentina, "¡Tango!" junto a grandes figuras como Libertad Lamarque, Pepe Arias, Tita Merello y Azucena Maizani; asimismo, su personaje Eusebio apareció en la gran pantalla en la versión cinematográfica de la obra. Al año siguiente, su carisma y talento conquistaron a los espectadores en la película "Riachuelo." En la radio marcó su carrera con el inolvidable personaje Felipe, el cual le permitió llegar a la televisión y actuar junto a grandes humoristas como Juan Carlos Altavista, Carlos Balá, Pepe Biondi, Tato Bores y Alberto Olmedo: "todos mis personajes se me parecen porque fui y soy como ellos y, sobre todo, porque mi público era y es así." Su fama atravesó las fronteras permitiéndole actuar en México y España, no obstante, sus películas en el país serían las más recordadas: "En mi casa mando yo" (1968), "El profesor hippie" (1969), "El profesor tirabombas" (1972), "Los chicos crecen" (1976) y "El diablo metió la pata" (1980): "estoy conforme con mi vida porque hice todo lo que sentí y porque trabajé durante 50 años respetando al público. Soy un cómico sentimental, hacer lo que hago me ayuda a vivir". Falleció en el año 1980 en Buenos Aires. NACE LA OVEJA "DOLLY" Un día como hoy en el año 1996, nacía el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta: "Dolly." Creada por los genetistas Keith Campbell e Ian Wilmut del Instituto Roslin de Edimburgo, "Dolly" nació producto de la unión entre una célula de ubre de una oveja blanca con un ovulo no fecundado sin núcleo de una oveja de cara negra que se implantó en una madre de alquiler. Previo a su nacimiento, los genetistas habían hecho 276 intentos cuyos resultados fueron fallidos. Debido a una enfermedad pulmonar "Dolly" falleció en el año 2003.

