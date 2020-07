La concejal Mariela Schvartz solicitó una ampliación en los programas de asistencia económica a las instituciones de educación privada. La concejal de Juntos por el Cambio, Mariela Schvartz, solicitó, a través de un proyecto de resolución, a los Gobierno Nacional y Provincial que arbitren los medios necesarios para instruir un régimen de asistencia económica a las instituciones de educación privada que, desde que comenzó la pandemia por Covid-19, están atravesando una situación muy delicada. Vale resaltar que, los jardines de infantes, maternales y escuelas, dependen del pago de las cuotas para solventar gastos y abonar salarios y, durante estos más de 100 días de aislamiento social, preventivo y obligatorio, muchas familias vieron disminuidos sus ingresos por la imposibilidad de ejercer sus trabajos, atrasándose así en el pago de las cuotas de los jardines. "Es muy importante que el Gobierno asista a las instituciones privadas porque esta situación no hará más que agravar la deficitaria oferta educativa de nivel inicial, en los establecimientos de gestión estatal, por lo que varios niños y niñas quedarán fuera de los jardines maternales y jardines de infantes, y verán vulnerados su derecho fundamental a la educación", enfatizó la edil. En este sentido, remarcó que "desde el primer día, la gestión del intendente Sebastián Abella viene acompañando a todas las instituciones educativas y en este momento, más aun". Además, se refirió a los 340 millones que distribuirá el gobierno bonaerense entre las instituciones privadas de la Provincia que estén subvencionadas por el Estado y aseguró que "para Campana ese dinero no resuelve mucho porque solo tres están subvencionadas, el resto quería fuera de la asistencia". "Existen muchas instituciones educativas que brindan cuidado y educación a la primera infancia, que no cuentan con ningún tipo de su subvención estatal y que se autofinancian completamente con el pago de las cuotas de la familia de los alumnos; incluso muchos jardines de infantes que cuentan con algún porcentaje de subvención estatal están en la misma situación", enfatizó Schvartz. Y sumó: "Para las escuelas, jardines de infantes y maternales es lo mismo estar en la fase 1 que en la 3 ya que están exceptuadas de las actividades denominadas como esenciales, con el agravante de que más allá que se siga avanzando en relación a las fases, las mismas se encuentran por fuera de todas ellas, desconociendo la fecha de reapertura. Por lo tanto, es muy necesario que perciban una ayuda económica para poder afrontar salarios y gastos". Asimismo, remarcó que varias instituciones han solicitado la asistencia estatal enmarcada por el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) para el pago de salarios de los docentes y auxiliares. Por ello, la concejal consideró que "por el bien de los niños y como sujetos de derechos, es imprescindible que la provincia, que es responsable de las instituciones de gestión pública como privada, asegure la continuidad del trabajo de los docentes a través de subsidios a las instituciones mientras dure la emergencia sanitaria".

Desde JxC:

Solicitan un régimen de asistencia a jardines de infantes y maternales

