Carlos Roca

RG AFIP 4750/2020- Extiende Feria Fiscal Extraordinaria hasta el 17/07/2020 Se establece un nuevo período de feria fiscal extraordinaria comprendido entre el 29/6 y el 17/7/2020, ambos inclusive. Recordamos que entre dichas fechas no se computarán los plazos procedimentales en materia impositiva, de los recursos de la seguridad social y aduanera. RG AFIP 4751 - Otros empleadores que ingresan a los Beneficios del ATP de Mayo Aquellos empleadores que iniciaron sus actividades entre enero y abril de 2019, podrán acceder al servicio "web" "Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción - ATP" desde el 30 de junio y hasta el 3 de julio de 2020,para obtener el beneficio devengado en el mes de mayo 2020. RG AFIP 4755 - Moratoria - Adecuación de la normativa por la prórroga al 31/7/2020 Recordemos que el Decreto 568/2020 prorrogó hasta el 31/7/2020 el plazo para adherirse a la moratoria para las micro, pequeñas y medianas empresas, por lo tanto se adecua la normativa correspondiente a la citada moratoria, modificando las nuevas fechas de vencimiento. Resolución Min. de Desarrollo Productivo 327/2020 - Creación del "Programa Soluciona. Reactivación de la Economía del Conocimiento" El citado ministerio crea el "Programa Soluciona. Reactivación de la Economía del Conocimiento" , que tiene como finalidad brindar asistencia financiera a personas jurídicas que desarrollen y/o implementen soluciones, productos y/o servicios innovadores generados por los sectores de la economía del conocimiento, orientadas a brindar soluciones que atiendan a las problemáticas sanitarias, económicas y productivas generadas por la pandemia en relación con el coronavirus COVID-19. También se aprueba el reglamento operativo, con los procedimientos generales que regirán la ejecución y administración del mencionado Programa. Notas de interés: - Ley de alquileres y la reforma al Código Civial y Comercial de la Nación: Se modifica el artículado del Código Civil y Comercial de la Nación en lo que respecta a los contratos de locación, en cuanto hace al incremento del plazo mínimo de locación, la fijación del procedimiento de actualización del precio de los contratos, la incorporación de distintos tipos de garantías que podrá ofrecer el locatario, así como la obligación de registrar todos los contratos ante la AFIP por parte del locador. Recordemos que la nueva ley tendrá vigencia a partir del 1 de julio de 2020 y resulta aplicable a todos los contratos que se celebren a partir de esta. - AFIP- Nuevo procedimiento emisión ND / NC: A partir del 1º de Julio entro en vigencia un nuevo régimen de emisión de notas de débito y crédito, impuesto por la AFIP mediante la RG 4540/19. Para conocer las particularidades del citado régimen, ponemos a disposición en nuestro sitio web, un trabajo con preguntas y respuestas sobre los puntos salientes del nuevo procedimiento (https://croca-consultores.com/?p=561) - Resolución 210/20 CABA suspende los plazos procedimentales - En el ámbito de la AGIP no se computan los plazos procedimentales entre los días 30 de junio y el 17 de julio de 2020, ambos inclusive - La AFIP publicó las tasas de intereses resarcitorios y punitorios para el trimestre julio-setiembre aumentándolas en un 10 % respecto al trimestre anterior: interés resarcitorio: 2.76 %; interés punitorio: 3.39 % - El Directorio del BCRA, a través de la resolución 262/2020, prorroga desde el 29 de Junio hasta el 17 de julio la suspensión de actuaciones sumariales cambiarias y financieras que se hayan instruído en los términos de la ley de régimen penal cambiario y la ley de entidades financieras, sin perjuicio de la validez de los actos procesales que se cumplan por no ser necesaria la intervención de los encausados, declarando inhábiles los días comprendidos entre ambas fechas para este tipo de actuaciones. Ademas por medio de la Comunicación "B" 12030, el BCRA prorroga hasta el 31 /12/2020 la suspensión de la obligación de proceder al cierre de cuentas bancarias y la inhabilitación establecida por la ley de cheques, como así también la aplicación de multas. Tambien menciona que los procesos de inhabilitación se retomarán después de esa fecha e incluirán a las pla misma fecha la suspensión de la obligación respecto de que las instituciones crediticias requieran a los empleadores, en forma previa al otorgamiento del crédito una constancia o declaración jurada de que no adeudan suma alguna en concepto de aportes y/o contribuciones, o que habiéndose acogido a moratoria se encuentran al día en el cumplimiento de la misma. - Dirección Personas Juridicas Pcia. Bs. As. - La Dirección comunica que mantendrá su actividad mediante el sistema de turnos programados por correo electrónico y con guardias mínimas. Además continúa habilitado el procedimiento de inicio de trámites a distancia para determinados expedientes. - Blanqueo de Clave Fiscal AFIP - RG 4754: AFIP extiende hasta el 31/7/2020 el blanqueo de clave fiscal por cajeros automáticos de las entidades bancarias con nivel de seguridad 3, como también la posibilidad para las personas humanas de acreditar su carácter de apoderados de personas humanas o representantes de personas jurídicas mediante la utilización del servicio "Presentaciones Digitales". Recordamos que a tal efecto se deberá seleccionar el trámite "Vinculación de Clave Fiscal para Personas Humanas" o "Vinculación de Clave Fiscal para Personas Jurídicas". Dr. Carlos Roca - Contador Público - Lic. En Administración - Postgrado en Tributación - Contacto: rocac@croca-consultores.com - www.croca-consultores.com - Twitter: @CarlosCroca / Linkedin: Croca Consultores

5 de Julio 2020:

Novedades Fiscales y Financieras

Por Dr. Carlos Roca

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar