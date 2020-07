Jorge Bader

Los Costa le dieron el primer perfil agroindustrial, y abrieron el camino de una concepción utilitaria de este territorio, con una fuerte concentración espacial en el sector cercano al río. Estamos nuevamente cumpliendo años, y en este recorrido que me he propuesto en la intención de demostrar cómo fue nuestra gestión territorial desde los inicios de nuestros tiempos, quiero hacer un paréntesis, y analizar algunos conceptos sin entrar en precisiones históricas sino simplemente observando en perspectiva algunos aspectos de nuestro desarrollo. Todos los propietarios de la estancia y la zona en general se instalaron con el objetivo utilitario. Los Costa, el último eslabón de la cadena transicional de estancia a pueblo, concibieron el terreno como un activo y la localización como una oportunidad de negocio. Ya sea por el modelo agro exportador, o por la industrialización incipiente o por el modelo del transporte con fuerte centralidad portuaria o por la aparición de empresarios accesorios a este concepto, como el caso del frigorífico, o las destilerías, la transferencia de cargas o el ferrocarril, todo el esquema se resume a la concepción utilitaria del suelo. Ninguna de esas cuestiones antepone la percepción social comunitaria, como el caso de la ciudad feudal basada en la defensa o la ciudad social planificada para la producción de la vida interactiva. Cuando Los Hermanos Luis y Eduardo, convocan a Chapeaurouge, lo hacen en la conciencia del negocio accesorio de carácter inmobiliario que surge a partir del asentamiento de múltiples factores de producción en la zona, movidos por su propio espíritu comercial y empresario. Otro aspecto que no quiero dejar pasar es el hecho que este terreno era propiedad de una familia de carácter burgués, en una sociedad liberal, y con una mirada puesta en el exterior como correspondía al momento histórico que se transitaba. Esto nos pone en contexto para entender algunas de las decisiones instrumentales. La división del suelo De familia inmigrante Chapeaurouge nació el 18 de enero de 1846. Su padre del mismo nombre era de origen Suizo, nacido en Ginebra, su madre de apellido Dragvil era al parecer de origen francés. Carlos estudió en el Departamento Topográfico de Buenos Aires y se recibió de Agrimensor en el año 1865, cuando tenía 19 años. Posteriormente siguió estudiando Ingeniería. Chapeaurouge llega a Campana a hacerse cargo del trazado en 1875 aproximadamente, con 29 años de edad y seguramente influenciado por las ideas de planificación física del Barón Haussman Prefecto de París desde 1853, autor de la reforma urbanística de la París medieval de lo cual ya hablé muchas veces. Piensa entonces una ciudad basada en diagonales amplias, donde se desdibuja la cuadrícula tradicional de la ciudad de Indias. Fiel al criterio de planificación en abstracto, donde la topografía se subordina a la traza, aparece sobre el suelo el experimento geométrico, de una trama implantada sobre un territorio quebrado que se superpone a las barrancas, la traza del antiguo camino real y el bajo que se recuerda como el "zanjón de la calle Coletta", a la vera del río Paraná de las Palmas y entre humedales como el ¨potrero de las burras¨, o los bajos del Río Luján. Como rezan todas sus reseñas históricas "a partir de su fundación, empiezan a surgir numerosas instituciones como el correo, la policía y la ciudad crece al ritmo de sus habitantes, en su mayoría inmigrantes". La topografía de Campana en su partido en general era y es muy variada. Una barranca pronunciada con un perfil a salvar de 8 o más metros de diferencia entre el actual bajo, con una línea sinuosa que idealmente sigue el recorrido de las calles Güemes o Becerra, con un paisaje quebrado y lomas con altos y bajos inundables, humedales de las cuencas del Luján y el Arroyo de la Cruz, y un sector muy chico útil, menos riesgoso en cuanto a inundaciones, pero no por ello no inundable. Si la planificación física se hubiera dado en esta época, donde los estudios geológicos, topográficos y ambientales han evolucionado hasta comprender las consecuencias de la depredación del terreno, otra sería nuestra historia. Incluso creo que, si la gestación del pueblo se hubiera producido sin la intervención ecléctica ilustrada, y hubiera surgido de la espontánea suma de casas en los espacios más gentiles, tampoco tendríamos esta conformación. No quiero agotar este análisis sobre la implantación de la trama urbana porque este es el objetivo central de estos artículos y quiero ahondar en esto en próximas intervenciones. Hoy en las puertas del festejo de nuestro aniversario quiero simplemente mencionarlo para no dejarlo pasar en esta oportunidad. Pero nuestra historia es una historia de múltiples colonizaciones. Hace muchos años, alguien que ya no está, muy local y conocedor de mucho de nuestro espíritu, me respondió sabiamente una pregunta. Por respeto a su memoria voy a recordar la anécdota y preservar su identidad. En una charla le pregunté si él consideraba que existía un "ser" campanense, y me respondió, "Campana es de todos y no es de nadie". Y de alguna manera me dio a entender que las corrientes migratorias nos dieron un perfil de ciudad productiva, de tránsito, y como lugar de oportunidades para generar, para estar, y quizás pocas veces para quedarse. Un largo debate que sostuvimos muchas veces, pero que me quedó en el recuerdo. Fuimos producto de un permiso de vaquerías con los primeros pobladores, una implantación agro productora, una factoría agro industrial, un momento de perfume francés, con la llegada de los primeros técnicos traídos por los Costa, y el trazado afrancesado de Chapeaurouge, destino de una inmigración primero inglesa y después norteamericana para la atención de la West Indian, y luego la Compañía Nativa de petróleos posterior Esso, un enclave inglés, con el ferrocarril y el frigorífico exportador de carnes, una inmigración italiana con la implantación de Dálmine. Oportunidades vinculadas siempre a una fuerte presencia externa. Si hay un territorio que exprese la historia Argentina en sus múltiples colonizaciones seguramente ese es Campana, nuestro lugar en el mundo. Arq. Jorge Bader - Matrícula CAPBA 4015

