La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 05/jul/2020 La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "La Independencia"

Por Josué Monte











La independencia del engaño, y/o, el engaño de la independencia. Dice "La Biblia"; "Prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo controla.(2da Pedro 2:19). "Pero si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres". (Juan 8:36). En estos días, precisamente, se está celebrando en Argentina el día de la independencia. ¿Pero qué significa el término independencia? ¿Independencia de qué? La independencia se relaciona con la noción de libertad, con no estar sujeto a alguien para subsistir. Es decir, una nación deja de estar sujeta a un Estado externo, para tener así un Estado propio.Pero por dentro, seguimos siendo igualmente, esclavos del mal que nos controla. En este artículo nos propondremos reflexionar la libertad, que atraviesa toda la creación y que alcanza aúnlo más profundo de nuestro ser, que nos libera hacia una vida abundante y plena. Lo cierto es que la libertad es vital para nuestra esencia, y para desarrollarnos en sociedad. La humanidad la necesita. Por ello, el colonialismo es contra nuestro diseño original. Así que,es por eso, las naciones se proponen alcanzar la libertad, la independencia. Hoy día, la mayoría lo ha logrado. Pero hay algo olvidado, y esta es sobre la libertad intrínseca de cada individuo. Una nación puede alcanzar la independencia, ylos políticos aludir a ella con palabras bonitas, pero en realidad es solo una falsa muestra de libertad;por dentro siguen esclavos del pecado que loscontrola. Este se mueve engañando y haciéndose pasar por amigo. Aparenta atractivo, pero por dentro es vacío. Simula alegría, pero es tristeza. Muestra riqueza, pero no tiene nada. Engaña con independencia, y esclaviza a quien se le acerque. Te convida con agua, pero siempre tienes sed. Te sirve comida, pero siempre tienes hambre. Te lleva al descanso, pero te mantiene turbado. La enseñanza del pensamiento moderno, es vestirse con el traje de coraje, e ir por nuestros sueños, luchar hasta vencer con todas nuestras fuerzas; poder alcanzar todo lo que nos proponemos, es solo cuestión de levantarse cada vez que nos caemos y buscarle la vuelta. Pero, ¿Se puede solo con nuestras fuerzas? ¡No! En cambio, si Jesús te liberta, eres verdaderamente libre. El punto, no es mirar el pecado, es mirar a Jesús. El punto, no es mirar la independencia, es mirar a Jesús. El punto no es mirar nuestros sueños, es mirar a Jesús. No son tus fuerzas, no es tu obediencia, ni tu fe, ni tu arrepentimiento."La solución es JESUS". Es necesario que te rindasy reconozcas que necesitas la cruz de Cristo cargando tu pecado.Es necesario que reconozcas que eres ciego para darte cuenta que el pecado te está esclavizando y necesitas que Cristo te libere de su atadura.Es necesario que te rindas confiadamente ante Cristo quien te guiará por la verdad y te dará descanso. Solo debes rendirte. Solo debes mirarlo. ¿Te falta paz? ¿Estás turbado? ¿Inquieto? ¿Sin destino? Entrégale tus esfuerzos propios, mira a Jesús y sé libre.Comprueba la paz de la libertad. Comprueba la libertad del pecado. Suelta tus cargas en Cristo, y descansa en que Él estará guiando tu camino. No serás más vos, será Cristo venciendo delante tuyo. Para que vos puedas disfrutar la libertad y la paz. Tú guardarás en completa paz, a aquel cuyo pensamiento en ti persevera; porque en ti ha confiado. (Isaías 26:3). Solo en Cristo hallarás la paz que necesitas. ¿Quieres saber más de este Cristo, que quiere ayudarte y darte esa libertad que buscas? Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! Josué Monte Varela 447- Ex-Rivadavia - Campana - Tel. 427296 - luisgurodas@yahoo.com.ar



