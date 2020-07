Epilepsia y Covid-19: ¿Qué es importante saber?

P U B L I C



La pandemia obliga a modificar rutinas y tratamientos habituales. A continuación, compartimos información del Servicio de Neurología para pacientes y familiares. ¿Soy factor de riesgo? Si bien la epilepsia no constituye un factor de riesgo para infectarse por Covid-19, los pacientes que tienen esta condición como parte de una enfermedad Inmunológica o que, por algún otro motivo reciben medicación inmunomoduladora, deben ser evaluados en particular. No existen evidencias científicas de que las medicaciones antiepilépticas puedan aumentar el riesgo de contagio ni de complicaciones por coronavirus. Seguros desde casa. El distanciamiento social y el aislamiento siguen siendo las mejores medidas para reforzar estrategias médicas de seguridad y colaborar con los profesionales desde el hogar. Si usted o algún pariente suyo sufren de esta enfermedad, evite concurrir a Hospitales y centros de salud y disminuya así el riesgo de contagio e infecciones. ¿Cómo continuar mi tratamiento a distancia? Todo paciente con epilepsia debe mantener sus tratamientos habituales y prever situaciones atípicas que puedan alterar sus rutinas. Detallamos algunas recomendaciones y estrategias para colaborar con los médicos y profesionales, incluso desde casa: - Mantener reservas de la medicación utilizada habitualmente de 2 a 3 meses. - Prever un cuidador "suplente" en caso de que los convivientes se enfermen y deban ser hospitalizados o aislados. - Utilizar farmacias online o con envíos telefónicos y si no se dispone de recursos para ello, evitar las farmacias de los hospitales o centros de salud. Encontrá más información acá. Mens sana in corpore sano. Uno de los grandes desafíos a los que expone la cuarentena es el de mantenerse mentalmente saludables. El Servicio de Neurología recomienda -de ser necesario - iniciar o continuar tratamientos psicoterapéuticos online, por videollamada u otro medio. Mantener y respetar rutinas de sueño, alimentación y actividad física son los tres pilares sobre los que se apoya la estabilidad emocional durante esta etapa de aislamiento. Todos ellos pueden ser complementados con un tratamiento psicológico adecuado. ¿Qué hacer frente a las crisis epilépticas? Si usted o algún familiar suyo se encuentra frente a esta situación, es fundamental establecer con su médico de cabecera un plan a seguir. Consultar la guardia únicamente si las crisis duran más de 5 minutos, si suceden en el agua, generan golpes en la cabeza, presentan un comportamiento extraño o fuera de lo habitual posterior a la crisis. Evitar los desencadenantes comunes de crisis como la privación de sueño y el consumo de alcohol o drogas de uso recreativo. Fuente: https://www.hospitalitaliano.org.ar/

Imagen ilustrativa.



Epilepsia y Covid-19: ¿Qué es importante saber?

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar