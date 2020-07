Incendiarios

"Gerrecé" trabaja en su primer EP y presenta adelanto. La banda que fusiona rap con rock pesado habla sobre grabar en cuarentena, la actualidad de la escena y sus principales influencias. Todavía no se cumplió un año desde la primera vez que se juntaron a ensayar. Sin embargo, el sonido que lograron tanto en estudio como en el vivo es sólido, contundente. Digno de una banda con más recorrido. La cuarentena los agarró en subida. Estaban ensayando dos veces por semana, redondeando los temas para el disco y preparando fechas para tocar en CABA. Y de un día para el otro, todos sus planes se habían pospuesto. Por eso, habría sido entendible que la pandemia les ocasione un bajón emocional. Pero "Gerrecé" reconvirtió la crisis en oportunidad. Como todos tenían lo necesario para grabar desde su casa salvo Mauricio, hicieron una vaquita entre todos para comprar una batería electrónica y comenzar a grabar el disco. Así se produjo "Que locura", el primer adelanto del EP. El tema perfectamente podría ser la banda de sonido de cualquier video que circule en las redes registrando manifestaciones callejeras: "Me gusta cuando la gente por derechos pelea", riman entre guitarras muteadas preparando el clima para el estallido de estribillo. De hecho, la salida del single fue singularmente premonitoria: al día siguiente comenzaron las primeras protestas anti racistas en EE.UU. que harían eco en diversas ciudades y capitales del mundo. "Hacía rap con pistas pero llegó un momento que me sentí aburrido, cansado. La gente ya no le ponía la misma onda. La escena del rap se fue pinchando, el trap lo desplazó", cuenta Ioav García (22). "La gente se confunde. Hoy muchas letras se volvieron vacías, no hay sentimiento. El rap es de la calle, es lo que vivís", agrega Maximiliano Germán (22). Aunque solían presentarse como dúo, nunca habían estado en una banda. Fue el cansancio de Ioav lo que lo impulsó a llevar las cosas a otro lugar: "Hablé con los chicos y les dije de hacer algo pesado del estilo de "Rage Against The Machine". No se conocían entre ellos. Eso podría haber sido complicación, pero fue todo lo contrario. Lo que pasa cuando nos juntamos es increíble, es una chispa que antes no sentía". "En Campana nadie hace lo que hacemos. Nuestra búsqueda es diferente. Tuve otras bandas pero nada como "Gerrecé", dice Franco Bennington (23), guitarrista y encargado de la parte audiovisual. "Me doy maña con los programas de edición", cuenta riendo. El video de "Qué Locura" es producto suyo: "Fue una lucha con la computadora. Se me reiniciaba cada dos minutos, y tenía que estar todo el tiempo fijándome de guardar el proyecto". Además de "Rage Against The Machine" nombran como influencia a "Linkin Park" y al rapero argento "Wos": "Es un genio, está cambiando la cultura. Le puso su sello al género. Hoy por hoy las personas empezaron a aceptar más el rap pero también las letras se volvieron cada vez más individualistas. Me cansa escuchar cuantos autos tienen, cuánta plata ganan… A nosotros nos pasa más por la cuestión social. Sentimos que descargamos más por ese lado", concluye Maxi. "Qué Locura" se encuentra disponible en todas las plataformas. Pueden seguir las últimas novedades de la banda siguiendo por Instagram: @gerreceoficial. La banda la completan Mauricio Paredes (22) en batería, e Iván Enrique en bajo (22).

"Lo que pasa cuando nos juntamos es increíble, es una chispa que antes no sentía", confiesa Ioav García.



Incendiarios

Por Santiago Tomás Mengual

