La incertidumbre en la menor de las categorías de AFA es todavía mayor por su carácter amateur. El entrenador Gastón Dearmas evalúa con qué jugadores continuar, mientras otros ya piensan en emigrar. Si las categorías de Ascenso del fútbol argentino están sumidas en momentos de mucha incertidumbre respecto al futuro de sus respectivas competencias, lo que sucede en la Primera D es todavía más marcado. Es que la menor de las divisionales, por su carácter amateur, ni siquiera cuenta con acuerdos que les permita "mantener" a sus jugadores libres, tal como ocurre en la Primera C, Primera B y Primera Nacional, por ejemplo. En ese contexto, las novedades en Puerto Nuevo son mínimas por ahora. "Está todo parado por la pandemia", reconoce su Presidente, Francisco Carnero, quien ayer dialogó con La Auténtica Defensa y confirmó que la institución Auriazul logró pagar los "viáticos" del plantel en los dos meses siguientes a la interrupción del campeonato. Sin embargo, desde el 30 de junio, todos los pases se han caído al finalizar la temporada. Y de cara al futuro, la primera novedad que se espera en el barrio Don Francisco es la lista de los jugadores con los que el DT Gastón Dearmas espera seguir contando respecto a la última campaña. Una decisión compleja para el entrenador, que, por la pandemia, apenas pudo realizar un puñado de entrenamientos con los jugadores y solo los dirigió en un partido. La continuidad de Dearmas es la principal certeza en Puerto Nuevo. "La idea es tener un DT identificado con el club y el Tonga, por su capacidad de trabajo y lo que ya ha demostrado tiene súper merecida esta oportunidad", lo elogió Carnero. Luego, en el Portuario también deberán conocer cuáles futbolistas, de ese grupo, tienen deseo de seguir en la institución. De hecho, ya hay dos jugadores que habrían recibido ofertas de otros clubes y que tendrían decidido emigrar: Nicolás "Mudo" Rodríguez y Agustín Campana. Pero lo dicho: por ahora todo en potencial, dado que el regreso a los entrenamientos en la Primera D asoma hoy como una utopía. "Recién se están dando las primeras conversaciones al respecto en AFA, pero al observar los protocolos es muy difícil pensar en su aplicación en la D por diferentes cuestiones", advirtió Carnero. Mientras, en la institución están aprovechando este parate para avanzar con tareas de mantenimiento (recambio de puertas y cañerías, por ejemplo) y empezar a planificar obras más grandes, como el riego automatizado del campo de juego del Carlos Vallejos y una mejora integral de la cancha auxiliar. Porque aunque la pelota no ruede, los clubes siguen vivos. Y mantenerlos de pie y en crecimiento es, probablemente, el mayor de los desafíos.

Primera D:

De a poco, Puerto Nuevo empieza a pensar en su próximo plantel

