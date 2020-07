Néstor Oscar Bueri

Tarde de otoño fresca, algunas nubes empezaban a tapar el sol que ya casi se animaba a despedirse. Los niños jugaban a la pelota, corrían, se caían y se volvían a levantar. Entre risas, gritos y revolcones, de a poco iban llegando otros, que se unían al juego de una forma rápida y sin permiso. Parados al costado de la cancha imaginaria, los padres abrazados a camperas y buzos, empezaban a disfrutar otra tarde de aprendizaje sano y compartido. En un momento inesperado, un silbato suena y una voz reúne al grupo de niños que se sienta en semicírculo esperando la palabra del líder. En silencio, sin dispersarse ni levantarse, prestan atención. Con sus piernas cruzadas con una pelota a medio inflar, alguna zapatilla desatada y otras caritas mojadas, se preparan para disfrutar de su juego, del juego que ellos saben inventar. Los niños corren y patean la pelota, el responsable técnico solo mira, alienta y cuida que a los 8 años tengan una tarde divertida. Los deja jugar, los deja crear, los deja expresarse, solo le interesa que ante la menor falta tiendan la mano, pidan disculpas y ayuden a seguir jugando. La base de la enseñanza a esta edad es el respeto al compañero, al contrario, a la autoridad, a los padres. Que los niños aprenden a jugar a la pelota, es cierto también, pero más aprenden por su propia creación que por directivas. La enseñanza del respeto debe venir del entorno mayor para que sea efectiva y sin posibilidad de desvíos. Noche de primavera en el campeonato infantil, los niños que se divertían en aquel otoño levantan entusiasmados la copa "Fair Play". Habían alcanzado sin saberlo, la copa más importante en categorías infantiles. La copa del juego compartido, la del respeto, la consideración y del futuro hombre de bien. Estos niños han aprendido a su edad que la victoria no es sinónimo de éxito, ni la derrota es sinónimo de fracaso; han demostrado lo divertido que es el juego y han sabido jugarlo antes que llorarlo por aquel partido perdido. Han enseñado que la escalera se construye a partir del primer escalón y no del último de arriba; que primero hay que ganar la copa del juego limpio y después, seguramente vendrán otras, escalón por escalón. Han aprendido a ser niños jugadores por elección, antes que niños ganadores por exigencia. El primer paso en infantiles es éste: enseñar los valores escondidos del deporte, lo que siempre pasa desapercibido ante la mirada del entorno mayor con ganas de ganar a cualquier precio. Porque nos estamos acostumbrando a formar niños campeones, cuando todavía no aprendimos formar niños. Primero se aprende a jugar y después se aprende a jugar a la pelota. Para jugar al futbol ya habrá tiempo. ¡Hasta la próxima! Néstor Bueri / Psicólogo Social

Fútbol Infantil:

Escalón por escalón, parte por parte

Por Néstor Bueri

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar